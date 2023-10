La batterie des nouveaux iPad mini 7, MacBook Pro M3 et Magic Keyboard mentionnée

Avant l'événement "Scary Fast" d'Apple prévu lundi à 17 heures à Cupertino (mardi à 1 heure du matin à Paris), des indices potentiels sur l'annonce de nouveaux produits ont émergé d'une base de données réglementaire. Ces indices comprennent des détails sur de nouveaux MacBook Pro et peut-être même un nouveau modèle d'iPad mini.

Trois modèles renouvelés cette nuit ?

Récemment, deux fournisseurs d'Apple ont déposé dans une base de données réglementaire chinoise des informations sur les batteries d'appareils Apple existants, tels que les derniers modèles de MacBook Pro, le Magic Keyboard pour Mac et l'iPad mini. Ces informations, révélées par MacRumors, indiquent que ces soumissions de batteries avaient déjà été faites en 2021 ou avant, mais qu'elles ont été mises à jour la semaine dernière avec des dates d'émission d'octobre 2023.

Historiquement, de telles mises à jour dans les dépôts de batteries ont précédé le lancement de nouveaux produits. Par exemple, juste avant l'introduction de l'Apple Watch Series 9, des mises à jour ont été apportées aux dépôts de batteries Series 8. Ces batteries de la série 8 ont ensuite été retrouvées dans les modèles de la série 9.



Les nouvelles déclarations mentionnent les mêmes capacités de batterie que les déclarations initiales, ce qui suggère que les nouveaux produits d'Apple n'auront pas de changement de capacité de batterie. L'allongement de la durée de vie des batteries reste possible grâce aux nouvelles puces qui améliorent l'efficacité énergétique.



Mark Gurman, de Bloomberg, prévoit des mises à jour de l'iMac 24 pouces et des MacBook Pro 14 / 16 pouces avec la puce M3. Il prévoit également des modifications des accessoires Mac tels que le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad pour intégrer la charge USB-C. Mais le journaliste n'avait pas mentionné l'iPad mini. Pourtant, la base réglementaire chinoise montre qu'Apple a republié l'iPad mini 6, suggérant l'arrivée de la 7ème génération, bien que rapports antérieurs indiquaient qu'aucun nouvel iPad ne serait mis sur le marché avant 2024. On peut toujours rêver, l'annonce ayant lieu dans moins de 24 heures !



Rappelons qu'Apple a annoncé la sixième génération d'iPad mini lors de son événement de septembre 2021. Le prochain modèle sera probablement équipé de la puce A16 Bionic introduite dans l'iPhone 14 Pro, et il sera probablement amélioré pour réduire le "jelly scrolling".



De plus, alors qu'on attendait les nouveaux iPad en début de mois, Apple s'est contentée d'annoncer un Apple Pencil moins coûteux doté d'un port USB-C par un simple communiqué de presse. Le nouvel Apple Pencil sera disponible début novembre, selon Apple, et les nouveaux produits annoncés lors de l'événement de demain pourraient être lancés à peu près au même moment.