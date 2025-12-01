L’Inde impose une app de surveillance ineffaçable sur iPhone

Dans une escalade majeure de la surveillance d’État, le gouvernement indien a discrètement ordonné à Apple, Samsung et aux autres fabricants de smartphones de pré-installer une application gouvernementale « de sécurité » ineffaçable sur chaque nouveau téléphone vendu dans le pays. De quoi faire peur à la population ? Voyons ensemble.

Une app nommée Sanchar Saathi

Cette application, nommée Sanchar Saathi (traduit par Partenaire de Communication), devra également être imposée par mises à jour logicielles obligatoires à des centaines de millions d’appareils déjà en circulation.

Selon un décret du 28 novembre du Département des télécommunications (DoT), consulté par Reuters, les entreprises n’ont que 90 jours pour se conformer. Le texte précise explicitement que les utilisateurs ne doivent en aucun cas pouvoir désactiver ou désinstaller l’application, transformant de fait chaque smartphone en un appareil sous contrôle gouvernemental permanent.



Officiellement, Sanchar Saathi est présentée comme un outil permettant aux citoyens de localiser et bloquer les téléphones perdus ou volés. Les critiques soulignent toutefois qu’elle offre aux autorités un accès continu à la localisation et à l’activité des appareils, dans un pays déjà réputé pour ses programmes de surveillance de masse.



Cette mesure s’ajoute à une autre exigence récente du DoT : les applications de messagerie chiffrée de bout en bout (comme WhatsApp) devront désormais associer chaque compte au numéro IMSI (International Mobile Subscriber Identity) gravé dans chaque carte SIM. Or, en Inde, l’achat d’une SIM nécessite une pièce d’identité officielle. Cette obligation permettra donc aux autorités d’identifier instantanément la véritable identité de n’importe quel utilisateur de messagerie chiffrée, anéantissant l’anonymat jusque-là préservé.

Apple pourra-t-elle résister ?

L’entreprise a toujours fait de la protection de la vie privée un argument central et s’est opposée à des demandes similaires ailleurs. Mais l’importance croissante de l’Inde — à la fois comme marché en forte croissance et comme centre majeur de production — laisse peu de marge de manœuvre. En Chine, Apple a fini par céder : stockage des données iCloud sur des serveurs liés à l’État et suppression des VPN de son App Store en 2017. Ce qu'elle a également fait en Russie l'an dernier.



Pour les utilisateurs indiens, le message est clair : l’époque des smartphones privés et maîtrisés par leurs propriétaires touche peut-être à sa fin. Avec un logiciel gouvernemental obligatoire pré-installé et la fin de l’anonymat chiffré, l’Inde s’oriente à grande vitesse vers un modèle de surveillance numérique rivalisant avec celui de la Chine.



Un jour en France ?