Tony Fadell, père de l'iPod, siège au conseil d'administration d'ARM

Tony Fadell, ancien vice-président d'Apple connu comme "le père de l'iPod", ne semble pas avoir l'intention de prendre sa retraite de sitôt. Après avoir créé sa propre entreprise, puis l'avoir vendue à Google, Tony Fadell rejoint le conseil d'administration de la société de semi-conducteurs britannique Arm, à l'origine de l'architecture de processeur éponyme, largement utilisée dans le monde.

Tony Fadell travaille désormais pour la société Arm

Comme le rapporte CNET, Tony Fadell a rejoint le conseil d'administration d'Arm jeudi afin d'aider l'entreprise à améliorer la conception de ses processeurs, alors qu'Arm étend sa technologie à bien d'autres appareils que les seuls smartphones.

Mais l'histoire de Tony Fadell avec Arm remonte à bien avant ce nouveau rôle. Par le passé, il a été responsable de la promotion de l'utilisation des puces ARM dans l'iPod, et par conséquent dans l'iPhone qui a repris les bases techniques. L'architecture ARM s'est avérée si efficace qu'elle est désormais utilisée pour des processeurs informatiques telles que les dernières puces M1 et M2 d'Apple. AMD a récemment avoué travailler sur une puce Arm également.



La principale raison pour laquelle le créateur de l’iPod a préféré les conceptions ARM aux autres est l'accent mis sur la faible consommation d'énergie. Les performances ne peuvent être obtenues au prix d'une mauvaise autonomie. L'énergie étant désormais une contrainte majeure pour les PC et les serveurs (mais aussi dans le monde en général), l'accent mis par Arm sur la faible consommation d'énergie est encore plus important, a déclaré Fadell lors de son intronisation.



Le dirigeant a expliqué qu'il s'attend à "apporter une mentalité plus au niveau du système" à Arm car il pense "au consommateur final". M. Fadell a été invité à travailler avec Arm par le PDG de la société, René Haas, qui l'a présenté comme le nouveau membre du conseil d'administration lors du Web Summit 2022 à Lisbonne - une conférence qui a également accueilli deux dirigeants d'Apple comme orateurs.

Il m'a convaincu que je devais rejoindre le conseil d'administration parce qu'il y a des choses très créatives sur lesquelles ils travaillent.



Je ne peux rien dire de plus. Mais je suis très excité par le prochain chapitre.

L'importance d'Arm dans le monde

Nous ne savons pas ce que Tony Fadell fera exactement chez Arm, mais l'annonce arrive à un moment crucial pour l'entreprise. En 2020, Apple a annoncé qu'elle allait faire passer ses ordinateurs Mac des processeurs Intel à ses propres puces ARM. Les puces ARM sont également largement utilisées par les smartphones et les tablettes, et pas seulement par ceux d'Apple.



Toujours en 2020, Nvidia a annoncé son intention d'acquérir Arm pour plus de 40 milliards de dollars. Cependant, l'entreprise s'est retirée de l'acquisition plus tôt cette année, suite aux nombreuses questions antitrust autour de cette union. Désormais, Arm prévoit une introduction en bourse. Le partenariat entre Arm et Apple est maintenant plus important que jamais, car la société basée à Cupertino est sur le point d'achever la transition de tous les Macs vers les puces Apple Silicon avec le prochain Mac Pro 2023.