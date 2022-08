Apple abandonne son siège au conseil d'administration de Didi

Apple a renoncé à son siège au conseil d'administration de Didi Global, alors que la société chinoise de taxi et de covoiturage s'efforce de renouer avec la croissance à la suite d'amendes et de restrictions écrasantes imposées par le régulateur du cyber-espace de Pékin, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

didi bientôt en concurrence avec uber en France

Adrian Perica, vice-président d'Apple chargé du développement de l'entreprise, a démissionné du conseil d'administration au début du mois, selon une note publiée sur le site Web de Didi.

Perica, qui dirige la stratégie de fusions et d'acquisitions d'Apple, a rejoint le conseil d'administration de Didi en 2016 après qu'Apple ait investi 1 milliard de dollars dans l'application de location de voitures. À l'époque, le PDG Tim Cook avait décrit cette opération comme un "investissement stratégique" qui aiderait Apple à mieux comprendre le marché chinois.



Les problèmes ont commencé pour Didi l'année dernière, lorsque l'autorité chinoise de régulation de l'Internet a informé Apple qu'elle devait retirer l'application de covoiturage Didi Chuxing de l'App Store chinois, après que Pékin a exprimé des inquiétudes quant à l'utilisation abusive des données personnelles par le rival d'Uber.



Le retrait de Didi des magasins d'applications mobiles en Chine a paralysé l'entreprise et l'action a perdu plus de 80 % de sa valeur boursière. Le mois dernier, à l'issue d'une enquête d'un an, le gouvernement chinois a infligé à Didi une amende de 1,2 milliard de dollars pour des infractions qui, selon Pékin, compromettaient la sécurité nationale.



Cette décision faisait suite à des mesures plus générales prises par Pékin pour limiter l'influence des plus grandes sociétés Internet chinoises et renforcer la sécurité des données personnelles de centaines de millions d'utilisateurs détenues par des sociétés comme Alibaba, Tencent et d'autres.



Les investissements et les acquisitions d'Apple ont considérablement ralenti au cours des deux dernières années, le géant de la technologie se montrant plus sélectif face à une économie chancelante et à une surveillance accrue des autorités. La firme se concentre actuellement plutôt sur les services et investit massivement dans le contenu vidéo pour Apple TV+.