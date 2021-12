Tim Cook annonce un don d’Apple après les tornades meurtrières aux USA

Il y a 4 heures

Actualité Apple

Medhi Naitmazi

Encore une fois, Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours sur le terrain suite à une catastrophe naturelle. Il s’agit des tornades et d'autres phénomènes météorologiques violents qui ont frappé certaines parties du centre et du sud des États-Unis depuis vendredi.

Apple va participer aux efforts par un don

Selon un tweet partagé par le PDG d'Apple, Tim Cook, la société va verser une importante somme pour aider les secours. Sans connaître le montant exact de la contribution d'Apple, il faut rappeler que l'entreprise soutient régulièrement les opérations de secours après des catastrophes naturelles à coup de millions de dollars. Nous apprenions récemment que la firme avait donné environ 30 millions pour la Covid-19.

Our hearts go out to all those affected by the devastating weather and tornadoes across the South and Midwest. Apple will be donating to support relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) December 11, 2021





Selon les médias américains, au moins 30 tornades ont été signalées entre vendredi soir et samedi matin dans les États de l'Arkansas, de l'Illinois, du Kentucky, du Missouri, du Mississippi et du Tennessee, causant près d’une centaine décès à date et d'importants dégâts matériels. Si un entrepôt Amazon dans l’Illinois a été particulièrement touché, bloquant des employés à l’intérieur, c’est surtout le Kentucky qui a été l’épicentre de la catastrophe.

Mayfield, une ville de 10 000 habitants, est « la ville a subi les coups les plus durs. La dévastation y est massive », a souligné Michael Dossett, un responsable local des secours, interrogé sur CNN. Dossett évoque un « ground zero », une analogie avec les ruines du World Trade Center après les attentats du 11 septembre 2001 à New York. La ville est quasiment rayée de la carte.

De son côté, le président Joe Biden a parlé d’une « tragédie inimaginable », l’une « des pires tornades de l’histoire des États-Unis » et assuré que l’administration fédérale travaillait de concert avec les gouverneurs des États touchés.



Voici une vidéo de la tornade :