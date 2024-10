TSMC va recevoir une subvention de plusieurs milliards de dollars des États-Unis

Convaincre un géant comme TSMC de produire ses propres puces sur le sol américain n’est pas une tâche facile, surtout quand on sait que financièrement, c’est largement plus attractif de déployer des usines à Taïwan ou en Inde. Toutefois, le gouvernement de Joe Biden n’abandonne pas en si bon chemin. Lancé initialement par Donald Trump, les États-Unis poursuivent le projet d’attirer des titans comme TSMC aux US afin de créer une production « Made in USA » et par la même occasion de générer des emplois dans les États où le chômage est le plus élevé.

TSMC est attiré à coup de milliards de dollars

Dans un mouvement stratégique visant à renforcer la production de semi-conducteurs sur son territoire, les États-Unis ont accordé un soutien financier impressionnant à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le géant de la fabrication de puces qui fourni notamment les produits Apple. Cette initiative arrive dans un contexte où TSMC a été encouragé à privilégier la production américaine pour les années à venir, malgré ses réticences initiales en raison des coûts supplémentaires comparés à une production à Taïwan.



Le département du Commerce américain a annoncé avoir attribué une subvention de 6,6 milliards de dollars à TSMC pour développer sa capacité de production de semi-conducteurs à Phoenix, en Arizona. Cette aide financière n’était visiblement pas assez, puisqu’elle est accompagnée de 5 milliards de dollars sous forme de prêts, ainsi que d’un crédit d’impôt pouvant atteindre 25 % sur les dépenses en capital de l’entreprise. Cette subvention, considérée comme “historique”, montre l’engagement rarement vu du ministère américain du Commerce pour attirer une entreprise étrangère de cette envergure sur le sol américain.

Cet investissement massif s’inscrit dans le cadre de la CHIPS and Science Act, qui vise à revitaliser l’industrie américaine des semi-conducteurs en réponse aux défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Grâce à un nouvel investissement de 25 milliards de dollars, l’engagement total de TSMC aux États-Unis s’élève désormais à 65 milliards de dollars, marquant le plus conséquent investissement direct étranger dans un projet unique aux États-Unis.



TSMC planifie d’ores et déjà la construction d’une troisième usine en Arizona avant 2030, avec une première usine qui débutera la production de puces de 4 nm dès 2025.

Cette démarche des États-Unis et de TSMC pourrait non seulement réduire la dépendance à la production asiatique (ce qui est une très bonne chose), mais aussi renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement mondiale, en pleine tension géopolitique.



