Apple ajoute 8 anciens Mac à sa liste de produits devenus obsolètes

L'obsolescence est une étape inévitable dans la vie d'un produit, chez Apple on choisit de ne plus prendre en charge les produits commercialisés entre 5 ans et 7 ans pour éviter de surcharger le service de réparation. Aujourd'hui, Apple annonce que 8 MacBook et iMac passent désormais sous l'étiquette "vintage", découvrez les Mac concernés !

La liste de produits vintage s'agrandit

Dès qu'un produit passe au statut '"vintage", Apple communique à ses équipes l'ordre d'abandonner définitivement les réparations matérielles liées à ces modèles. Les prestataires de services eux peuvent continuer les réparations, car ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, mais ils peuvent être confrontés à une impossibilité de commander certaines pièces qui seront indispensables à la réparation.



Dans la nuit, Apple a ajouté les toutes premières versions du MacBook Pro dotées d'une Touch Bar dans sa liste de produits obsolète, on retrouve également deux modèles d'iMac commercialisés en 2015.

La liste complète :

Voici les modèles de Mac qui ne sont plus pris en charge par Apple depuis aujourd'hui :

MacBook (12 pouces, début 2016)

MacBook Air (13 pouces, début 2015)

MacBook Pro (13 pouces, début 2015)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, quatre ports Thunderbolt)

MacBook Pro (15 pouces, 2016)

iMac (21,5 pouces, fin 2015)

iMac (27 pouces, Retina 5K, fin 2015)

Discrètement, Apple a également ajouté plusieurs modèles d'iPad Pro de 9,7 pouces qui ont été lancés en 2016. Ils sont eux aussi dans l'impossibilité d'être pris en charge par Apple pour une réparation en cas de panne.



Rappelons quand même que l'obsolescence qu'organise Apple doit respecter deux conditions importantes en France : un accès aux pièces détachées jusqu'à 7 ans après le lancement d'un produit ainsi qu'une éligibilité à une période de 10 ans pour réparation d'une batterie.