L'iPad Air 1 et l'écran Thunderbolt sont des produits obsolètes à partir d'aujourd'hui

Comme prévu, deux produits sont désormais non réparables pour c'est le cas pour toutes les entreprises, Apple classe certains de ses anciens produits comme obsolètes. Cette classification est symbolique, car elle indique aux consommateurs que le support technique d'Apple n'est plus disponible pour ces appareils et que s'ils ont besoin de réparations, ils doivent se tourner vers des réparateurs tiers.

Deux nouveaux produits Apple deviennent obsolètes

C'est une déception pour les utilisateurs de l'iPad Air original et de l'écran Thunderbolt, car Apple vient de les ajouter à sa liste d'appareils obsolètes. À partir de maintenant, Apple recommande de faire appel à des réparateurs tiers si vous avez besoin d'une assistance, en espérant qu'ils disposent encore de pièces compatibles (ce qui n'est pas garanti).

Le premier iPad Air

L'iPad Air 1 a été commercialisé pour la première fois le 1er novembre 2013, la tablette était dotée d'un écran Retina de 9,7 pouces avec une résolution de 2048 x 1536 pixels, d'un processeur A7 64 bits, de 1 Go de RAM, de diverses options de stockage allant de 16 à 128 Go, d'une caméra arrière de 5 mégapixels et d'une caméra frontale de 1,2 mégapixels. L'iPad Air de première génération a été salué comme une avancée majeure par rapport aux modèles précédents, grâce à son design plus fin et plus léger, ainsi qu'à ses performances améliorées.

L’écran Thunderbolt

Le Thunderbolt Display a quant à lui été annoncé en juillet 2011 et a été vendu jusqu'en juin 2016. Il s'agissait d'un écran externe de 27 pouces avec une résolution de 2560 x 1440 pixels et une connectivité Thunderbolt, L'écran disposait également d'une caméra FaceTime HD, d'un microphone, de haut-parleurs intégrés et d'un port Gigabit Ethernet. Le Thunderbolt Display n'a jamais eu le droit à un renouvellement depuis sa sortie initiale, il a toutefois été considéré comme l'un des meilleurs écrans d'ordinateur de bureau de sa génération.

Le support Apple

Rappelons quand même que l'obsolescence qu'organise Apple doit respecter deux conditions importantes en France : un accès aux pièces détachées jusqu'à 7 ans après le lancement d'un produit ainsi qu'une éligibilité à une période de 10 ans pour réparation d'une batterie.



Vous pouvez voir la liste des appareils obsolète sur une page dédiée qui se trouve sur la partie assistance du site d'Apple. Vous y retrouverez les Mac, iPod, iPhone, iPad, produits Beats et Apple Watch.