macOS Sonoma va faciliter la restauration d’un Mac en mode DFU

Avec macOS Ventura et toutes les versions logicielles précédentes, la restauration d’un Mac ou sa réactivation nécessitait toujours le soutien d’un deuxième Mac avec l’application Apple Configurator en fonctionnement sur le deuxième Mac. Avec macOS Sonoma, Apple va simplifier la procédure en mode DFU, le second Mac sera toujours nécessaire, mais l’app Apple Configurator ne sera plus obligatoire !

Le mode DFU est un état dans lequel peut se retrouver un Mac, notamment lorsque ce dernier connaît une panne de courant pendant une mise à jour ou une mise à niveau de macOS. Lorsque cela se produit, le Mac devient inopérant. Jusqu’à présent, pour réparer un Mac dans cet état, il fallait disposer d’un second Mac avec une application pour faciliter la restauration.

L’annonce de la mise à jour macOS Sonoma apporte une excellente nouvelle pour les utilisateurs. Fini le recours obligatoire à un second Mac et au logiciel supplémentaire Apple Configurator. Désormais, la restauration Mac à Mac peut être effectuée directement via l’application Finder, ce qui simplifie grandement le processus.



Le fonctionnement reste similaire : les deux Macs doivent être connectés à l’aide d’un câble USB-C. Toutefois, il est essentiel que les deux ordinateurs aient macOS Sonoma installé pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité du Finder. Il est probable que la procédure reste quasiment identique en termes d’étapes, mais l’élimination du besoin d’un logiciel supplémentaire est une avancée significative.

