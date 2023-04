Comme vous l’avez probablement vu il y a quelques jours, Apple et Canal+ ont conclu un accord visant à intégrer le service de streaming Apple TV+ dans les offres Canal. La particularité de ce contrat inédit en France permet aussi à Canal+ de diffuser des séries originales Apple sur ses chaînes en direct.

The Morning Show va être diffusé sur Canal+

Canal+ va diffuser la série Apple « The Morning Show » dès jeudi 20 avril, Canal+ a décidé de changer sa programmation de prime-time afin de diffuser les deux premiers épisodes de la saison 1 de cette série originale d'Apple. La chaîne cryptée a obtenu l'accord d'Apple pour diffuser la série qui a fait les beaux jours du lancement d'Apple TV+ dans le monde. En effet, dans le contrat signé avec Apple, il est mentionné que Canal+ a le feu vert pour diffuser les contenus originaux Apple qui sont censés être disponibles en exclusivité dans le catalogue du service de streaming.



La diffusion de « The Morning Show » sur Canal+ aura lieu tous les jeudis soir avec un épisode dès 21h et un autre dès 21h45-22h. On ne sait pas encore si Canal+ pourra diffuser la deuxième saison qui a aussi rencontré un joli succès sur Apple TV+. Toutefois, vu le partenariat passé avec la firme de Cupertino, il y a fort à parier que c’est le début d’une longue collaboration qui va être très lucrative aux abonnés Canal+ qui décident de rejoindre Apple TV+ ou qui préfèrent rester sur les traditionnelles chaînes en direct.

Vous n’avez pas encore vu cette série ?

"The Morning Show" est une série dramatique originale d'Apple qui se concentre sur l'univers de la télévision matinale américaine. La série suit la vie professionnelle et personnelle des présentateurs vedettes Alex Levy (Jennifer Aniston) et Mitch Kessler (Steve Carell) après qu'un scandale sexuel ait ébranlé leur émission et leur carrière.

L'histoire se déroule alors qu'Alex Levy tente de sauver sa carrière et de garder sa place de présentatrice vedette, tandis que Bradley Jackson (Reese Witherspoon), une journaliste déterminée, cherche à obtenir sa place sur le plateau de "The Morning Show".

La série met en vedette un casting VIP avec la présence de Jennifer Aniston, Steve Carell et Reese Witherspoon en tête d'affiche. D'autres acteurs et actrices talentueux, tels que Billy Crudup, Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw, Nestor Carbonell et Karen Pittman, complètent la distribution.

"The Morning Show" a reçu des critiques très positives pour son intrigue captivante, sa distribution exceptionnelle et sa capacité à aborder des sujets d'actualité sensibles tels que le harcèlement sexuel et la culture toxique dans l'industrie du divertissement. La série est devenue l'un des programmes les plus populaires d'Apple TV+.