Apple TV+ dévoile le casting de série "Jane" qui sortira le 14 avril

Apple TV+ a dévoilé la date de lancement et le casting de "Jane", une nouvelle série composée de 10 épisodes pour la famille inspirée par l'œuvre du Dr Jane Goodall. Créée par J.J. Johnson ("Dino Dana", "Endlings", "Ghostwriter"), Sinking Ship Entertainment et le Jane Goodall Institute, "Jane" sera diffusée en première mondiale le vendredi 14 avril sur Apple TV+.

Une série écologiste

Ava Louise Murchison ("Reacher") incarne Jane Garcia, une écologiste en herbe de 9 ans qui cherche à sauver les animaux en voie de disparition. Grâce à son imagination débordante, Jane emmène ses meilleurs amis, David, joué par Mason Blomberg ("Shameless"), et Greybeard le chimpanzé, dans des aventures épiques pour aider à protéger les animaux sauvages du monde entier car, selon son idole, le Dr Jane Goodall :

Ce n'est que si nous comprenons, que nous nous soucierons. Ce n'est que si nous nous en soucions que nous pourrons aider. Ce n'est que si nous aidons, qu'ils pourront être sauvés.

La distribution comprend également Tamara Almeida ("Secrets at the Inn"), Dan Abramovici ("Wayne"), le nouveau venu Jazz Allen et Sam Marra ("Stumptown").

Le docteur Jane Goodall a déclaré :

Je suis ravie de cette opportunité et de cette relation avec Apple et Sinking Ship. Le programme "Jane" diffuse un message d'espoir et rappelle aux enfants que l'environnement est une chose dont nous devons tous nous préoccuper, tout en les incitant, ainsi que leurs parents, à faire la différence.

"Jane" est une série mêlant action réelle et images de synthèse qui devrait plaire aux jeunes et aux familles. Il s'agit de la deuxième série originale Apple produite par Sinking Ship Entertainment, après "Ghostwriter", série acclamée et récompensée par un Daytime Emmy Award.