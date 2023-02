Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la série "Extrapolations" avec un casting de folie !

Bonne nouvelle pour les abonnés Apple TV+, une nouvelle série à gros budget accompagné d'un scénario passionnant et d'un casting VIP est en approche pour une sortie imminente. Apple a dévoilé cet après-midi, les premières images de sa série Extrapolations, un contenu qui se passe dans un futur proche et qui va tout faire pour marquer les esprits !

Extrapolations, la série événement de 2023 ?

Dès le 17 mars, les abonnés au service de streaming Apple TV+ pourront découvrir une nouvelle série baptisée "Extrapolations". Elle mettra en avant plusieurs histoires inquiétantes visant à réveiller les gens sur le changement climatique que nous vivons à notre époque. Voici comment Apple présente sa série originale :

Dans la série Extrapolations, vous apercevrez huit histoires entrelacées sur l'amour, le travail, la foi et la famille, provenant du monde entier. Les histoires explorent les choix intimes et bouleversants qui doivent être faits lorsque la planète change plus vite que la population.



Si les combats de chaque individu sont uniques, la lutte pour assurer notre avenir collectif ne l'est pas. Le combat entre la bravoure et la complaisance n'a jamais été aussi crucial qu'aujourd'hui, alors que le destin de l'humanité est en jeu.

Extrapolations est une série dramatique du réalisateur et producteur exécutif Scott Z. Burns, on retrouve dans le casting plusieurs acteurs populaires, il y aura : Marion Cotillard, Ben Harper, Sienna Miller, Meryl Streep, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Diane Lane, Tahar Rahim, Yara Shahidi, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Adarsh Gourav, Keri Russell, Forest Whitaker, Eiza González, Murray Bartlett, Indira Varma, Tobey Maguire, MaameYaa Boafo, Hari Nef, Heather Graham, Michael Gandolfini, Cherry Jones, Gaz Choudhry, Judd Hirsch et Neska Rose.



Apple nous donne rendez-vous dès le 17 mars pour la publication des trois premiers épisodes, le service de streaming enchainera après avec un nouvel épisode par semaine jusqu'au 21 avril 2023.

Extrapolations sera une exclusivité Apple TV+. Pour en profiter, vous pouvez souscrire au service de streaming pour 6,99€/mois sans engagement. À noter que si vous êtes détenteur d'une PlayStation 4 ou d'une PlayStation 5, Apple propose une grande période d'essai de plusieurs mois. Ce sera l'occasion de découvrir Extrapolations, mais aussi les nombreuses créations originales Apple qui ont bouleversé l'univers du streaming depuis 2019 !