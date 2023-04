Apple sortira le film "Napoléon" avec Joaquin Phoenix au cinéma avant Apple TV+

Annoncé depuis plusieurs mois par diverses indiscrétions, le film Napoléon avec Joaquin Phoenix débarquera cette année. Vu le succès que pourrait avoir ce film, Apple va privilégier dans un premier temps une sortie dans les salles de cinéma. Le film sera après disponible en exclusivité sur le service de streaming Apple TV+.

Au cinéma puis sur Apple TV+

Apple vient de révéler que le film Napoléon, réalisé par Ridley Scott, sortira dans les cinémas du monde entier avant sa publication sur Apple TV+. Cette annonce est une surprise, car Apple ne propose habituellement qu'une sortie limitée dans les cinémas américains pour ses productions originales avant leur diffusion sur Apple TV+.



Le choix d’offrir une sortie mondiale dans les cinémas est lié au budget conséquent alloué à la production du film et au casting impressionnant qui comprend l'incroyable Joaquin Phoenix (Joker), Vanessa Kirby (The Crown), Tahar Rahim (Le Serpent) et Ludivine Sagnier (The New Pope). Apple est convaincu que le succès au cinéma pourrait être époustouflant.

La date de sortie au cinéma est prévue pour le 22 novembre 2023, la France devrait être concernée par ce lancement. Toutefois, Apple devra respecter la chronologie des médias, ce qui signifie que l'entreprise devra attendre 36 mois après la sortie au cinéma pour proposer le film sur Apple TV+. Cependant, Apple pourra le vendre sur l'iTunes Store dans un délai de 4 mois après la sortie au cinéma.



Le film Napoléon sur Apple TV+ racontera l'ascension rapide de Napoléon Bonaparte au rang d'empereur. Le film mettra en avant ses succès militaires, tels que la bataille d'Austerlitz en 1805 et la bataille de Wagram en 1809, ainsi que ses défaites qui ont conduit à sa chute et à la fin de l'Empire français. Le film s'intéressera également à sa relation parfois conflictuelle avec sa femme Joséphine.

La présence de Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon est jugée par beaucoup de cinéphiles comme un choix qui n'aurait pas pu être meilleur. Phoenix est connu pour son jeu d'acteur remarquable, notamment pour son interprétation du Joker dans le film de Todd Phillips. Vanessa Kirby, Tahar Rahim et Ludivine Sagnier sont aussi des acteurs talentueux qui ajouteront une touche d'authenticité à ce film historique.



Pour Napoléon, on retrouvera la participation de plusieurs sociétés de production, il y a Apple Studios, Scott Free Productions et l'incontournable 20th Century Studios. Chacun a mis ses meilleurs éléments sur le tournage afin d'apporter des scènes marquantes au réalisme bluffant.



Pour le moment, Apple n'a pas dévoilé de bande-annonce ni de synopsis, ils arriveront probablement au cours de l'été ou à la rentrée. On a hâte d'en voir davantage !