Le format de 4 heures du film Napoléon pourrait ne jamais voir le jour

Quand le film Napoléon est sortie au cinéma, il était question de sortir une version plus longue du film ultérieurement sur Apple TV+ et éventuellement en VOD, c’était l’une des demandes de Joaquin Phoenix et Ridley Scott. Comme il s’agit d’un Apple Originals, le dernier mot revenait à Apple pour la publication sur Apple TV+, l’entreprise était à l’époque pas contre une sortie de ce type sur Apple TV+. Aujourd’hui, après le succès mitigé en salle, Apple ne serait plus très partant…

Napoleon en version 4 heures définitivement annulé ?

Après la sortie du film Napoleon en novembre dans toutes les salles de cinéma, Ridley Scott avait partagé son ambition de rendre une version longue de 4 heures disponible sur Apple TV+, promettant une immersion supérieure et des scènes plus complètes que la version cinématographique. Malheureusement, un récent rapport suggère que cette version étendue de “Napoléon” pourrait ne jamais être diffusée, ni sur Apple TV+ ni en VOD.



La décision d’Apple de ne pas sortir la version longue s’expliquerait par la réception mitigée du film. Bien qu’il n’ait pas été un échec au box-office, “Napoléon” n’a pas atteint les attentes commerciales élevées d’Apple (surtout après un tel investissement). Cette faible popularité découragerait Apple à investir davantage dans la création et la distribution de la version longue de Napoleon.

David Scarpa, le scénariste du film, exprime d’ailleurs une préférence pour la version cinématographique de 158 minutes, qu’il qualifie de “meilleure”, “plus resserrée” et “plus concise“ :

J'ai vu ce qu'il y a dans la version plus longue. Il fonctionne mieux, comme la plupart des films, sous une forme plus serrée. Il a beaucoup gagné grâce au montage [...] Je ne pense pas qu'il y ait moyen que dans le format d'un long métrage, vous puissiez éventuellement raconter l'intégralité de cette histoire. Vous pourriez facilement faire cinq saisons d'une série sur Napoléon, et ne toujours pas en arriver à la fin, en termes de matériel. Donc, inévitablement, vous devez faire des choix. Et c'est une version assez concise.

Le film “Napoléon”, produit et financé par Apple, avec Joaquin Phoenix incarnant l’empereur, a reçu des critiques partagées. Une des principales critiques adressées au film est son manque de fidélité historique, avec de nombreuses scènes et dialogues fictifs. Cette approche a divisé tant les spectateurs que les historiens, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la décision d’Apple concernant la version étendue.



Le dilemme d’Apple reflète un défi courant dans l’industrie cinématographique : équilibrer la vision créative avec la viabilité commerciale. Alors que les fans du film et de l’histoire napoléonienne peuvent encore espérer la sortie de la version de quatre heures, l’avenir de cette version longue du film reste incertaine pour l’instant.



