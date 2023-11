Pour sa première journée au cinéma américain, Napoléon fait un carton impressionnant !

C’est officiellement disponible depuis hier au cinéma, le film original Apple « Napoléon » est disponible en France, aux États-Unis et dans le reste du monde. Ce film qui retrace les succès militaires de Napoléon, ses échecs, mais aussi sa relation exceptionnelle avec son épouse Joséphine, a attiré de nombreuses personnes dans les cinémas américains, selon un récent rapport.

Napoléon fait mieux que « Killers of The Flower Moon » pour sa première journée

Le cinéma historique est de nouveau sous les projecteurs avec la sortie très attendue du film “Napoleon” d’Apple, qui a fait ses débuts hier aux États-Unis et en France. La première journée a été marquée par un succès commercial impressionnant, générant des recettes impressionnantes de 3 millions de dollars aux États-Unis. Ce chiffre place “Napoleon” devant des concurrents de poids tels que “Killers of The Flower Moon”, qui a récolté 2,6 millions de dollars et le film “Wish” de Disney, avec 2,3 millions de dollars.



Cependant, c’est “Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” qui règne en maître sur le box-office, avec des recettes de 6,5 millions de dollars le 21 novembre, en hausse de 24 % par rapport à la veille.

De mauvaises critiques

Les critiques sur “Napoleon” sont contrastées. The Guardian lui accorde cinq étoiles, saluant le film comme un “biopic exaltant”. Cependant, le même journal souligne des inexactitudes historiques, allant jusqu’à le qualifier de caricature plutôt que de portrait fidèle. Wendy Ide, critique pour The Guardian, trouve des mérites dans les scènes de bataille, pour lesquelles elle donne trois étoiles au film.



En France, la critique est majoritairement négative, en particulier concernant l’exactitude historique. Le Figaro critique sévèrement le film, le renommant péjorativement “Barbie et Ken sous l’Empire” en raison de son manque de réalisme. Patrice Gueniffey, biographe de Napoléon, va plus loin en condamnant le film comme “profondément anti-français” et biaisé en faveur du point de vue britannique.



Le film “Napoleon” se trouve donc à la croisée des chemins : un succès au box-office qui contraste avec des critiques mitigées. Il reflète le défi constant du cinéma historique à équilibrer le divertissement, le profit et la fidélité aux faits.



Pour l’avoir vu hier soir, c’est un excellent film, bien que Joséphine revienne à un moment où elle est, historiquement, déjà décédée.