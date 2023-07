La marque "Apple Vision Pro" s'étend aux manettes de jeux et aux accessoires

1 com

Lors de son Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023, Apple a présenté l'Apple Vision Pro comme étant un ordinateur spatial à utiliser sans manettes ni accessoires. Quasiment toute la présentation s'est faite à travers les mains des utilisateurs, l'un des seuls moyens d'interagir avec le nouveau produit. Aujourd'hui, Apple étend la marque "Apple Vision Pro" à des accessoires, une première depuis l'annonce !

Apple étend la marque

"Apple Vision Pro"

Dans le registre de l'USPTO aux États-Unis, on apprend qu'Apple vient d'étendre la marque "Apple Vision Pro" à des manettes de jeux et accessoires, ce qui signifierait que le géant californien pourrait commercialiser l'année prochaine ou dans les années qui suivront, des accessoires dédiés au Vision Pro. Au lancement, il faudra obligatoirement utiliser une manette de PlayStation ou de Xbox connectée en Bluetooth pour pouvoir jouer sur le nouvel ordinateur spatial.



Apple ne s'en est d'ailleurs pas caché au cours de la présentation dans laquelle on voit un utilisateur jouer à NBA 2K23 avec une manette DualSense de PS5. La firme de Cupertino sait que rendre compatible les manettes des consoles populaires est une bonne chose pour les consommateurs puisqu'ils n'auront pas besoin d'acheter en supplément une manette s'ils ont une PS5/Xbox Series X à leur domicile.

Officiellement, la marque Apple Vision Pro a été enregistrée dans les catégories suivantes :

Étuis de protection spécialement adaptés aux jeux vidéo portables

Contrôleurs pour consoles de jeux

Consoles portables électroniques de jeux

Consoles de jeux informatiques

Télécommandes portables interactives de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques

Contrôleurs de jeux pour jeux informatiques

À voir dans un avenir proche si Apple commercialisera des manettes de jeux ou même des accessoires avec son Apple Vision Pro. On imagine évidemment que ce seront des produits à acheter en supplément, on voit mal Apple être généreux et inclure sa manette de jeu maison dans le coffret avec le Vision Pro !



