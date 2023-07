Apple lance sur Twitter une étrange campagne marketing pour Apple Pay

Si vous êtes un habitué de Twitter, vous connaissez probablement le concept du hashflag, il s’agit d’un petit emoji qui vient se placer après un hashtag. En général, cette pratique est utilisée quand il y a un événement ou le lancement d’un nouveau produit/service. Avec la plus grande des surprises, Apple vient d’utiliser un hashflag sur le hashtag #ApplePay. La signification d’une nouveauté majeure à venir ?

Apple pourrait être en train de préparer une annonce pour Apple Pay

Depuis quelques heures, Apple a déployé une surprenante campagne marketing sur Twitter, autour des hashtags #ApplePay et #PayTheAppleWay. Ces hashtags sont désormais associés à une icône de coche, symbolisant la validation d’un paiement, ce qui attise la curiosité des utilisateurs à travers le monde.

L’objectif de cette initiative pourrait résider dans la volonté de promouvoir plus agressivement Apple Pay pendant la période estivale. Cette hypothèse est d’autant plus plausible qu’Apple a récemment étendu la disponibilité de son service dans un grand nombre de pays. L’entreprise semble déterminée à s’assurer que les consommateurs de ces nouveaux marchés soient bien au courant de la disponibilité d’Apple Pay.

L’ajout des nouveaux “hashflag” pourrait aussi signifier qu’une annonce majeure concernant Apple Pay est à l’horizon. Connaissant le penchant d’Apple pour les communiqué de presse, une annonce pourrait tomber à tout moment.



Parmi les hypothèses les plus plausibles figurent l’ajout de nouvelles fonctionnalités à Apple Pay. Parmi celles-ci, on peut noter le déploiement officiel d’Apple Pay Later. Actuellement en phase de pré-version pour certains clients aux États-Unis, ce service pourrait bien être sur le point de faire ses débuts officiels.



D’autres annonces pourraient concerner l’expansion internationale de services tels qu’Apple Pay Cash et l’Apple Card. Ces derniers, jusque-là limités aux États-Unis, sont très attendus par les clients internationaux.