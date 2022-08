Apple commence (enfin) une campagne marketing pour Apple One

Connaissez-vous Apple One ? Si vous êtes une personne qui suit de près l'actualité Apple ou qui s'y intéresse un minimum, il y a de fortes chances que vous sachiez ce que c'est. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui ne prête que peu d'attention à ce que fait Apple, il y a moins de chances que vous connaissiez l'existence d'Apple One. Pourquoi ? Car Apple n'a jamais vraiment fait d'effort jusqu'ici pour promouvoir ses packs de services.

Apple One a désormais son propre spot publicitaire

C'est à travers sa chaîne YouTube qu'Apple vient de publier le premier spot publicitaire pour Apple One, l'objectif est de faire découvrir ce que peut vous apporter Apple One au quotidien et les contenus que vous pouvez retrouver avec les services inclus.

Dans cette vidéo de 30 secondes seulement, les choses vont vite, Apple dévoile dans un premier temps la liste des services qui sont disponibles :

Apple Music

Apple Fitness+

Apple TV+

Apple News+ (non disponible en France)

Apple Arcade

iCloud+

Puis le spot publicitaire s'intéresse aux contenus les plus connus dans chaque service. Apple passe brièvement en revue les musiques populaires sur Apple Music, les nombreux exercices sur Fitness+, les créations originales sur Apple TV+, les meilleurs journaux et magazines disponibles sur Apple News+, les jeux qui rencontrent du succès sur Apple Arcade ou encore un exemple de ce que vous pouvez faire avec iCloud+.

Apple termine sa publicité avec un slogan qui marque l'esprit :

"Qu'y a-t-il dans Apple One ? Le meilleur d'Apple". Une accroche, courte, claire et efficace.

En France, Apple One commence à partir de 14,95€ pour l'abonnement individuel et monte jusqu'à 28,95€ pour le pack Premium. L'offre est sans engagement et vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez depuis la gestion de vos abonnements disponible via vos appareils Apple dans les réglages.

Si vous possédez plusieurs services Apple que vous payez tous les mois, l'abonnement Apple One peut être intéressant, car vous réaliserez des économies de quelques euros tous les mois.



Cette stratégie d'Apple relève du génie, car il est impossible d'exclure un service du pack, ce qui permet de fidéliser les clients et donc de réduire les chances qu'ils soient tentés par d'autres services concurrents.



Si vous n'avez pas encore essayé Apple One, vous pouvez profiter dès maintenant d'un essai gratuit d'un mois à l'abonnement Apple One Individuel, Famille ou Premium. Au-delà de la période d'essai, la facturation commencera automatiquement.

À noter que les packs Apple One Famille et Premium peuvent être partagés dans le cadre du "Partage Familial", sans surprise l'Apple One Individuel n'est pas éligible.