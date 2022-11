Les changements à venir sur Twitter selon Elon Musk

Twitter doit changer et vite, telle est la pensée de son nouveau propriétaire, Elon Musk. Après s'être occupé de l'abonnement Twitter Blue, il nous dévoile clairement quels sont les prochains changements qui apparaîtront sur le réseau social. Et certains sont très attendus par les utilisateurs, parfois depuis des années.

Il n'y avait pas de doute, depuis le rachat officiel de Twitter par Elon Musk, l'actualité autour du réseau social est bouillante. L'objectif du milliardaire est clair, changer en profondeur son fonctionnement, que ce soit sur la liberté d'expression, les revenus liés à la publicité ou encore les options de publication d'un tweet.



Après avoir lancé le nouveau Twitter Blue à 7.99 € par mois, qui inclut la certification, Musk a déjà donné quelques indices sur les prochains gros chantiers à venir. Sans plus attendre, voici la liste des changements qui seront bientôt mis en place.

Elon Musk ne semble pas très satisfait du système de recherche proposé par Twitter. Son tweet un brin moqueur le compare à un ancien système nommé Infoseek qui existait en 1998. Il promet que cette partie va avoir "très rapidement" le droit à une nouvelle interface, sans vraiment donner de précisions.

Search within Twitter reminds me of Infoseek in ‘98! That will also get a lot better pronto.