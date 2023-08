La nouvelle idée farfelue d'Elon Musk pour Twitter (X)

Elon Musk a une énième lubie. Pour "forcer" les journalistes à passer exclusivement par sa plateforme pour partager des infos, il veut supprimer les titres d'articles lorsqu'ils sont partagés sur Twitter (X). Bonne ou mauvaise idée ?

Pas l'idée du siècle

Elon Musk a une nouvelle idée en tête, supprimer le titre d'un article lorsqu'il est partagé sur Twitter (X). Derrière cette nouvelle déclaration, le milliardaire souhaite inciter les journalistes à rédiger directement sur la plateforme en leur promettant plus de liberté d'écriture ainsi qu'un revenu plus élevé, à condition d'être abonné Premium (anciennement Blue) bien évidemment.



Comme souvent avec Elon Musk, l'idée de départ semble assez bancale. Outre les journalistes indépendants, à leur compte, qu'en est-il des autres ? Prenons l'exemple d'iPhoneSoft. Nous publions majoritairement des articles concernant l'univers d'Apple et de l'iPhone.

Si demain les titres sont supprimés, comment différencier un article d'un autre sachant qu'ils comportent tous les deux l'image d'un iPhone. Le seul moyen de connaître le sujet de l'article serait alors de déchiffrer le titre à travers l'URL, pas vraiment pratique… Vu sous cet angle, impossible d'en ressortir un aspect positif.



Certains diront que cela peut forcer la curiosité du lecteur afin qu'il clique et se rende sur le site, mais pas sûr que cela fonctionne sur le long terme, surtout s'il faut agir ainsi avec tous les articles. Cette situation est valable pour tout le monde et difficile d'imaginer de nombreux sites tout quitter pour s'adonner exclusivement au partage d'infos via Twitter (X).

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform! — Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023

