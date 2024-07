X TV : la nouvelle idée d'Elon Musk pour les longues vidéos

X TV est un nouveau projet annoncé par l'entreprise. Une application prévue dans les mois à venir qui a pour ambition de nous faire passer encore plus de temps sur le réseau social. Futur flop ou bonne idée ?

X TV : les longs formats directement sur la télévision

Souvent critiquée depuis son acquisition par Elon Musk, l'application X (anciennement Twitter) possède une popularité remarquable dans le monde entier. Elle reste à ce jour inégalée dans son domaine, n'en déplaise à Threads et aux concurrents plutôt copieurs que novateurs.



Pour garder cette avance, Musk ne cesse d'innover et d'apporter des fonctionnalités supplémentaires chaque mois. La dernière en date, une application nommée X TV. Dans les mois à venir, une toute nouvelle application conçue pour la télévision devrait faire son apparition.

Comme son nom l'indique, elle est uniquement réservée aux vidéos. N'imaginez pas scroller dans votre fil d'actualité sur votre TV, ce n'est pas son objectif. Rappelons au passage que c'est possible de le faire via AirPlay sur les appareils compatibles et l'Apple TV. Toutes les télés connectées devraient y avoir accès.



La vidéo de présentation nous offre un premier aperçu de son design. Une interface épurée, dans laquelle on se croirait sur X, mais seulement avec les vidéos. Idéal pour les longs formats, de plus en plus présents depuis que la plateforme a augmenté la durée des vidéos en ligne.



Un changement important si l'on en croit les chiffres dévoilés par Elon Musk en réponse au post de présentation de X TV. 385 millions d'heures de vidéos visionnées sur le dernier mois, ce qui représente 16 millions de jours de vidéos ou encore 23 milliards de minutes. Ne reste plus qu'à s'assurer que le projet ne sera pas, comme d'autres par le passé, annulé au dernier moment.

Coming soon to a television near you: X TV 👀 pic.twitter.com/C7VWNa7jG5 — News (@XNews) April 23, 2024

