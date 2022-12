Elon Musk a été invité à l'Apple Park pour rencontrer Tim Cook

Tim Cook et Elon Musk n'ont jamais été proches dans le passé, les deux patrons et milliardaires s'apprécient, mais il n'y a pas d'affinités entre les deux hommes. Suite aux récents tweets d'Elon Musk qui a interpellé Tim Cook et critiqué la commission de 30% de l'App Store, le CEO d'Apple a décidé d'inviter le nouveau patron de Twitter à l'Apple Park pour une visite et une discussion !

Elon Musk a visité l'Apple Park

Dans un tweet publié hier soir, Elon Musk explique avoir visité l'Apple Park, le gigantesque siège d'Apple en forme d'OVNI qui se situe à Cupertino en Californie. Après qu'Elon Musk a déclaré lundi qu'Apple avait "largement cessé" de diffuser des publicités sur Twitter et menacé de "retirer Twitter de son App Store", les deux entreprises se sont réunies pour discuter.



Les échanges entre Tim Cook et Elon Musk se sont essentiellement concentrés sur Twitter. Le CEO d'Apple est très attaché à ce réseau social et ne veut pas que Twitter bascule dans une zone sombre, il faut dire que les indicateurs ne sont pas au vert ces derniers temps avec le retour de dizaines de milliers de comptes qui avaient été suspendus par la précédente direction !

Elon Musk a déclaré que Tim Cook l'a sensibilisé sur l'importance de la modération, il a assuré que l'App Store a "des exigences de modération" et qu'il n'est pas possible qu'une application qui est hébergée dessus donne accès à des contenus qui devraient être supprimés.



Autre point qui a certainement été abordé, c'est Twitter Blue. L'abonnement à renouvellement mensuel du réseau social qui permet d'avoir le badge de certification ainsi que d'autres avantages va bientôt faire l'objet d'un contournement de la commission de 30% de l'App Store. Tim Cook ne veut pas que Twitter prenne la même direction que d'autres grandes applications qui proposent une approche similaire et qui font perdre des milliards de dollars chaque année à Apple !

Il est probable que Tim Cook ait réussi à convaincre Elon Musk à ce sujet. Reste à voir maintenant si le paiement de Twitter Blue repassera à 100% par le paiement de l'App Store.

Twitter va rester sur l'App Store

Si Tim Cook n'a rien mentionné sur la visite d'Elon Musk à l'Apple Park, le nouveau patron de Twitter estime de son côté que l'échange avec le CEO d'Apple a été positif et constructif, c'est d'ailleurs ce qu'il espérait quand il a reçu l'invitation. Musk considère désormais que le malentendu avec Apple est du passé et que Twitter restera sur l'App Store.



La bonne nouvelle, c'est qu'Apple ne s'est pas fait un nouvel ennemi. L'entreprise a déjà beaucoup à faire avec Meta, Spotify et Epic Games qui sont très agressifs envers la politique de l'App Store depuis plusieurs années !