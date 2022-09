Une nouvelle montre "moins chère que l'Apple Watch SE" serait disponible mercredi

Alors que la supposée Apple Watch Pro attire la plus grande partie de l'attention, un rapport récent du New York Times indique qu'un nouveau modèle d'Apple Watch est en route et qu'il est "moins cher que l'Apple Watch SE". Le journal décrit cela comme faisant partie de l'effort d'Apple pour "rivaliser plus agressivement pour les jeunes clients des montres intelligentes."

Une Apple Watch SE 2 pas chère

Les informations sur les futurs plans d'Apple concernant l'Apple Watch font partie d'un article sur la popularité croissante des parents qui donnent à leurs enfants un appareil à porter comme une alternative aux téléphones. L'idée est que les smartwatches offrent une connectivité cellulaire pour la communication et le suivi, mais que les "écrans miniatures atténuent les problèmes comme la dépendance à Internet."

Le New York Times cite des "personnes impliquées" dans les projets d'Apple et affirme que l'entreprise a mis environ trois ans à mettre en œuvre sa fonction Family Setup pour l'Apple Watch. Family Setup est une fonctionnalité ajoutée avec watchOS 7 et permet à une personne sans iPhone d'utiliser une Apple Watch avec une connectivité cellulaire. Cela inclut pour des fonctionnalités comme les appels téléphoniques, les messages, les apps, le partage de localisation, et plus encore.



La raison pour laquelle il a fallu trois ans de travail est due à des problèmes d'autonomie de la batterie. L'utilisation de l'Apple Watch indépendamment d'un iPhone a un impact majeur sur l'autonomie de la batterie, car la montre doit tout faire par elle-même, au lieu de décharger certaines tâches sur l'iPhone couplé.



Afin de toucher un nouveau public, le rapport indique qu'Apple est prêt à lancer une "nouvelle version de l'Apple Watch moins chère que l'Apple Watch SE". L'annonce devrait avoir lieu lors de l'événement Apple de mercredi, un keynote que l’on suivra en direct et en français sur iPhoneSoft.

Le modèle sera présenté aux côtés d'autres nouvelles versions de la montre, y compris un wearable haut de gamme pour les athlètes sérieux qui rivalisera avec les trackers de fitness fabriqués par son concurrent Garmin.

Les détails de cette Apple Watch moins chère ne sont pas encore clairs. Actuellement, l'Apple Watch SE est vendue 329 euros dans la taille 40 mm et 369 euros en 44 mm. L'ajout de la téléphonie cellulaire, qui est nécessaire pour utiliser le service Family Setup, fait augmenter le prix de 50€. Et comme l’Apple Watch 3 sera supprimée du catalogue, la SE 2 sera la moins chère. On peut parier sur une baisse de quelques dizaines d’euros.