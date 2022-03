Apple Plans : les piétons parcourent les grandes villes du Royaume-Uni pour Look Around

Vous connaissez probablement la fonctionnalité Google Street View qui consiste à proposer un panorama à 360° de lieux publics dans les grandes villes et aux alentours. Si Google a une nette avance dans ce domaine, Apple progresse à son rythme en fournissant Look Around, un service similaire qui commence à prendre petit à petit de l'ampleur !

Apple semble vouloir accélérer la disponibilité de Look Around au Royaume-Uni

Si vous vivez au Royaume-Uni, attendez-vous à voir dans les prochains jours plusieurs piétons avec un gros sac à dos blanc accompagné de plusieurs caméras et capteurs. En effet, selon un rapport de Bloomberg, Apple a lancé aujourd'hui sa campagne de collecte de données pour améliorer la disponibilité de sa fonctionnalité Look Around, un service qui permet de visualiser à 360° une rue comme si vous y étiez.

Sur son site, le géant californien explique :

Apple enregistre des données à l’aide de systèmes portables dans certaines zones piétonnes (par exemple, certaines rues de Londres non-accessibles aux véhicules). Certains enregistrements piétons ont recourt à un équipement monté sur sac à dos pour en utiliser les données directement dans Plans, par exemple pour la vue à 360º. D’autres enregistrements piétons sont fait avec des iPads, des iPhones ou d’autres appareils afin d’améliorer les plans. Ces enregistrements piétons, nous permettent d’améliorer et de mettre à jour l’app Plans dans les zones où les véhicules ne peuvent tout simplement pas se rendre tout en utilisant les mêmes protections de confidentialité que pour les véhicules Apple Plans.

Cette fois-ci, Apple vise spécifiquement le Berkshire, le Grand Londres, le Grand Manchester, le Staffordshire et les West Midlands, autrement dit des lieux qui ne sont pas encore couverts par Look Around. Apple semble être déterminé à vouloir faire mieux que son principal concurrent dans ce domaine : Street View accessible sur l'application et le site Google Maps.



Une fois les images recueillies, Apple doit les traiter en passant les données dans un logiciel qui s'occupera de flouter automatiquement les visages des personnes qui ont été prises en photo à leur insu. L'autre phase consiste à censurer les plaques d'immatriculation.



Cette grande opération au Royaume-Uni débute aujourd'hui et s'achèvera le 20 mai, Apple se donne presque 2 mois pour accomplir ce travail titanesque qui sera intégré dans un avenir proche au sein d'Apple Plans.



À noter qu'Apple organise également une collecte de données à Paris, celle-ci a commencé le 21 mars et se terminera le 2 mai 2022. Les piétons rémunérés par Apple vont être présents du côté de l'Arc de Triomphe, de la Place des Invalides, de la place de la Concorde, de la place du Louvre et de Bercy.



