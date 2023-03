Google Translate pour iPhone se refait une beauté avec Material You

Suite à l'annonce du mois dernier, l'application Google Translate pour iPhone a reçu une refonte dite "Material You".



Material You, le dernier langage de conception de Google, a été annoncé en 2021 et s'est rapidement répandu sur Android, avant de faire son chemin sur le web. La disponibilité sur iOS est beaucoup plus limitée, Google Translate étant la première application à être entièrement mise à jour, dix-huit mois après son homologue sur Android.

Google Traduction apporte le style Android

Cette refonte de Google Translate supprime la barre de navigation inférieure pour une interface dédiée à la saisie. Vous pouvez saisir du texte au clavier dans un champ beaucoup plus large. Sous le sélecteur de langue se trouve un bouton de microphone flanqué de raccourcis pour les modes Conversation et Appareil photo, qui lance Google Lens.



Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez accéder aux phrases enregistrées et aux transcriptions, tandis qu'une pression sur votre avatar vous permet d'accéder à l'historique. Les traductions passées sont également accessibles lorsque le champ de texte est ouvert dans la barre supérieure, tandis que la possibilité de glisser vers le bas sur l'écran principal, comme sur Android, n'existe pas sur iOS. Google n'a pas non plus ajouté la possibilité d'appuyer longuement et de glisser sur les langues pour passer rapidement d'une langue à l'autre. Peut-être dans une prochaine version.



Pour les mises en avant, Google Translate utilise simplement le bleu plutôt que la couleur dynamique basée sur le fond d'écran, qui est un principe fondamental de la personnalisation de Material You. Des cibles tactiles plus grandes et l'absence d'ombres et de planéité sont d'autres aspects de ce langage de conception qui donnent de la cohérence à Android.



Retrouvez tous ces changements en vidéo :

Google Translate 7.0 pour iPhone a été lancé au début du mois de mars via l'App Store, et une mise à jour côté serveur effectuée ces derniers jours est à l'origine de cette refonte Material You. C'est pourquoi on ne le voit pas encore sur les captures officielles.

