iOS 18.2 affiche la limite de ChatGPT de Siri et une option pour la version "Plus"

Avec la deuxième version bêta d'iOS 18.2 disponible depuis hier soir auprès des développeurs, Apple a peaufiné l'intégration de ChatGPT dans Siri. Dans l'application Réglages, il existe désormais une section qui affiche la limite quotidienne de ChatGPT et offre une option de mise à niveau vers l'abonnement payant ChatGPT Plus.

ChatGPT est limité sur iOS

Contrairement à ce qu'avait annoncé Apple en juin dernier, l'utilisation de ChatGPT via Siri n'est pas complètement gratuite. Au-delà d'une certaine limite, il faudra passer à l'abonnement "Plus". C'est cette information que l'on trouve depuis la version bêta 2 d'iOS 18.2. Dans les réglages de l'extension ChatGPT, une section "Capacités Avancées" comprend un champ « Limite quotidienne » qui s'affiche comme « Sous limite » sans plan ChatGPT payant. Les utilisateurs ont accès à un petit nombre de requêtes qui utilisent les capacités les plus avancées de ChatGPT, et les requêtes sont rétrogradées vers une version de base de ChatGPT après cela.

OpenAI a longtemps limité l'accès à l'ensemble de fonctionnalités les plus avancées de ChatGPT à un plan Plus payant. Mais depuis peu, même les comptes gratuits ont le droit à une dizaine d'interaction avec le moteur GPT-o, ce qui se retrouve ici dans l'accès à ChatGPT via ‌Siri‌.

La mise à niveau "Plus"

Il existe une option de mise à niveau vers ChatGPT Plus, dont le prix est de 22,99 € par mois en France. ChatGPT Plus fournit 5 fois plus de messages sur la dernière version de ChatGPT, GPT-4o. Il permet également des limites plus élevées pour les téléchargements de photos et de fichiers, la génération d'images via DALL-E et la navigation sur le Web, ainsi qu'une option pour converser avec ChatGPT en utilisant le mode vocal avancé.



Bien sûr, si vous avez déjà un abonnement actif à ChatGPT Plus vous pouvez vous connecter à votre compte. Les autres peuvent souscrire directement via l'application Réglages (qui ouvre un navigateur intégré où les utilisateurs peuvent s'inscrire directement avec OpenAI).



Si vous ne voulez pas payer, l'accès gratuit à ChatGPT-4o se réinitialise toutes les 24 heures, et lorsque le nombre limité de demandes est épuisé, ‌Siri‌ passe à une version plus économique de ChatGPT (GPT-3). La création d'image avec DALL-E 3 est capée à deux images par jour.