Un laboratoire secret en Suisse contribue à l'Apple Car, au casque Reality Pro et plus encore

Il semble qu'un laboratoire secret en Suisse, appelé le "Zurich Vision Lab", joue un rôle éminent dans de nombreux projets de recherche à long terme d'Apple, y compris la voiture Apple Car, le casque AR/VR à venir dans dix jours et l'évolution de Siri vers l'IA.



Depuis 2015, Apple exploite discrètement ce centre de recherche en Suisse, initialement présumé dédié à l'Apple Car. Cependant, de nouvelles informations suggèrent que cette installation contribue en réalité à de nombreux autres projets d'Apple.

Des sujets variés sur les futurs produits d'Apple

Apple a l'habitude de mettre en avant ses centres de recherche internationaux, mais reste très secret sur leurs activités lorsqu'il s'agit de révéler ses projets futurs. Outre la Suisse, nous savons que l'entrperise utilise un laboratoire automobile secret à Berlin depuis 2016.

Au cours des quatre dernières années, MacPrime a enquêté sur les activités de recrutement d'Apple à Zurich et a eu des entretiens avec des personnes impliquées. Bien que certaines conclusions sont loin d'être des affirmations, il semble que le travail effectué dans cette installation couvre un large éventail de sujets.

L'un de ces sujets est les "systèmes autonomes", qui pourrait être lié à la technologie de conduite pour l'Apple Car, bien que notre confrère n'ait pas trouvé de références spécifiques à l'Apple Car. Les "systèmes autonomes" ne se limitent pas aux voitures autonomes, mais englobent également d'autres domaines tels que les entrepôts autonomes, les robots, les drones et les "villes intelligentes". Ils jouent un rôle crucial dans l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur.

MacPrime cite des offres d'emploi d'Apple, indiquant que le centre de recherche de Zurich est une interface entre l'apprentissage automatique, la robotique et la science des données, qui mènera la prochaine génération de produits Apple. Certaines équipes se concentrent sur la promotion de l'inclusion et de l'équité dans les fonctions protégées par l'IA, tandis que d'autres développent de nouvelles approches pour interagir avec les appareils.

Le "Zurich Vision Lab" est décrit comme une installation de collaboration entre Zurich et Cupertino, intégrant des équipes d'Apple travaillant sur la "compréhension de la scène" et la "compréhension de l'homme et de l'objet".

Des équipes travailleraient également sur l'infrastructure de Siri et sur des fonctionnalités plus orientées utilisateur. Les offres d'emploi indiquent que de nouvelles compétences visuelles sont développées pour Siri, ce qui va changer la façon dont les utilisateurs abordent le monde qui les entoure, probablement par le biais du casque Reality Pro à venir lors de la WWDC 23 le 5 juin, mais aussi plus tard avec les lunettes Apple Glass ou l'Apple Car avec un pare-brise en AR.

En outre, le rapport fait également état du développement d'un moteur de recherche web Apple, chose qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises par le passé. Imaginez que Google, déjà attaqué réellement pour la première fois en vingt ans sur ce secteur par Microsoft et son Bing dopé à l'IA, soit en concurrence avec un moteur de recherche Apple axé sur la vie privée...