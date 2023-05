Les Apple Glass pas attendues avant 2027 selon Gurman

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour les amateurs d'innovation. Les lunettes de réalité augmentée d'Apple ne seront pas lancées avant au moins quatre ans, selon les propos de Mark Gurman de Bloomberg.

Un appareil très complexe

Dans un rapport détaillé sur les difficultés rencontrées dans le développement du casque de réalité mixte d'Apple, Mark Gurman explique que les lunettes de réalité augmentée de la société ont été confrontées à des problèmes similaires. Les lunettes AR étaient le produit que le PDG Tim Cook et l'ancien chef du design Jony Ive voulaient initialement lancer avant que les limitations techniques ne réduisent les attentes à un masque de ski avec des caméras pour "passer" le monde extérieur en vidéo.



Apple aurait réalisé dès le début du développement du casque que l'objectif à long terme de construire des lunettes de réalité augmentée suffisamment compactes et puissantes était irréalisable en l'état. Les ingénieurs ont calculé que les lunettes devraient fournir toutes les performances d'un iPhone moderne avec seulement un dixième de sa consommation d'énergie pour éviter qu'elles ne chauffent trop.



Mike Rockwell, un ancien cadre de Dolby recruté pour diriger le développement d'appareils expérimentaux chez Apple, a expliqué il y a quelques temps déjà que le casque jetait les bases d'un futur appareil de type "lunettes de réalité augmentée" afin de garantir la faisabilité des Apple Glass.

Concept signé Hyperware

Pour faire plaisir à Tim Cook

Un employé travaillant sur le projet a déclaré à Bloomberg qu'il y avait une plaisanterie courante au sein de l'équipe selon laquelle l'entreprise continuait à travailler sur cet appareil "sans espoir" simplement pour satisfaire Tim Cook. Malgré l'absence de progrès significatifs sur les lunettes AR en 2019, Rockwell a déclaré à plus de 100 employés lors d'une réunion générale plus tard dans l'année qu'Apple pourrait présenter les lunettes un an seulement après avoir présenté le premier casque - un délai tout simplement hors d'atteinte à date.



Au final, la firme de Cupertino aurait reporté de plusieurs années le lancement des lunettes autonomes, "tuant presque l'idée". Si elle y parvient, ce ne sera pas avant 2027... D'ici là, nous découvrirons le premier casque AR/VR d'Apple le mois prochain, à la WWDC 23.