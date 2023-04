Les lunettes Apple Glass pas lancées avant 2026 !

1 com

Pour une fois, les rumeurs ne concernent pas le casque AR/VR ou l'iPhone 15 à venir, mais les futures lunettes connectées. Ming-Chi Kuo, analyste de la chaîne d'approvisionnement, a partagé un rapport sur l'adoption par Apple d'une technologie spécifique, citant leur utilisation éventuelle dans les "Apple Glass" vers 2026 ou 2027.

La technologie Metalens sur les Apple Glass

Apple serait en train de développer la technologie Metalens pour remplacer les couvercles de lentilles en plastique dans ses futurs appareils. Il s'agirait d'abord d'une surface de protection pour Face ID, puis éventuellement de lentilles d'appareil photo et de lunettes AR.

Selon un rapport de l'analyste de la chaîne d'approvisionnement Ming-Chi Kuo, la première apparition de "Metalens" entrera en production de masse en 2024 pour être utilisée comme protection Face ID dans l'iPad Pro M3. En cas de succès, l'iPhone adoptera le Metalens pour l'identification faciale en 2025 ou 2026 sur les iPhone, bien que Kuo estime que cette dernière date est plus probable.



À terme, la technologie sera utilisée pour les Apple Glass, les lunettes de réalité augmentée qui devraient afficher du contenu dans le monde réel à la manière de ce que proposait déjà Google dans les années 2010, mais probablement en plus abouti. Selon notre ami, les lunettes d'Apple entreraient en production en 2026 ou 2027 au plus tôt.



La technologie Metalens devrait se généraliser d'ici 2028 à 2030, en remplaçant les lentilles en plastique des appareils photo ou des systèmes LiDAR bas de gamme.

C'est quoi le Metalens ?

Un article de l'université de Harvard décrit le métalens comme une surface plane qui utilise des nanostructures pour focaliser la lumière. La technologie semble en être à ses débuts, mais Ming-Chi Kuo est convaincu qu'elle sera prête pour les minuscules couvercles de lentilles de Face ID d'ici 2024.



Cela fait longtemps que Ming-Chi Kuo n'avait pas donné de fenêtre de lancement pour le projet de lunettes AR d'Apple, ce qui permet d'imaginer que le développement du produit a bien avancé.



En attendant, selon les rumeurs, le casque AR/VR d'Apple devrait être annoncé lors de la conférence WWDC en juin. Le premier pas vers le métavers selon la firme de Cupertino.