Apple travaille encore sur ses lunettes Apple Glass

Apple continue le développement de son accessoire de type "lunettes", les Apple Glass, qui pourraient être intégrées aux futurs iPhones. L'émergence du Vision Pro confirme l'engagement de l'entreprise à s'imposer dans ce domaine. Il est évident que de nombreuses équipes d'ingénieurs travaillant pour la division des casques d'Apple sont engagées dans la création de divers dispositifs d'affichage montés sur la tête (HMD). Nous parlons d'un casque Vision d'entrée de gamme, de lunettes intelligentes à venir et, très probablement, d'un accessoire de lunettes multimédia pour l'iPhone.

Apple peaufine ses Apple Glass

Si les partisans d'Android ont tendance à réagir avec ferveur, soulignant souvent que des concepts similaires ont été introduits par des concurrents tels que Samsung, il est important de reconnaître qu'Apple a été, en fait, le premier innovateur. En 2008, peu après le lancement du premier iPhone, Apple a obtenu des brevets pour ce concept. Le produit du coréen, le Galaxy Gear VR de Samsung, une version moins sophistiquée, a été lancé plus de six ans plus tard, essentiellement dans le sillage de l'exploration du casque VR d'Apple. Malheureusement pour Samsung, sa précipitation à commercialiser son produit l'a rendu obsolète et l'a fait entrer dans les annales de l'histoire de la technologie. Meta semble également dans une impasse avec ses produits Quest Pro (anciennement Oculus).

Cette semaine, l'Office américain des brevets a dévoilé le 17e brevet d'Apple lié à ce concept d'appareil spécifique, illustrant le perfectionnement continu de cette technologie par l'entreprise. En 2019, Apple a revisité ce concept d'affichage déporté avec une approche contemporaine qui s'harmoniserait avec les futurs AirPods et même une variante supra-auriculaire, les AirPods Max. Des brevets annexes ont exploré des sujets tels que les verres de prescription, englobant les lentilles de contact, les fonctionnalités d'affichage en mode normal et en mode théâtre, et bien d'autres encore comme des verres auto-nettoyants ou encore une connexion facile avec un iPhone.



Dans ce nouveau brevet numéroté 11716412, Apple décrit une méthode de contrôle d'un appareil électronique portable équipé d'un écran capable de présenter un contenu imagé. Ce processus englobe le mode de visualisation normal, dans lequel l'écran est utilisé de manière optimale lors d'une interaction typique avec l'appareil, et la transition transparente vers le mode monté sur la tête, qui reconfigure l'affichage pour l'utilisation de l'accessoire. Cette configuration évoque différents cas d'utilisation, plus ou moins évidents.



Le brevet mentionne également la possibilité d'un mode image dans l'image (PIP), dans lequel un cadre d'image se superpose au cadre de visualisation standard, ainsi qu'un mode de visualisation externe qui permet aux utilisateurs de rester connectés à l'environnement extérieur. Il s'agit d'un mode dit de réalité augmentée que l'on trouve sur le Vision Pro.



La dernière mise à jour des brevets sur l'Apple Glass introduit une série de nouvelles revendications. Parmi les plus notables, on trouve l'intégration d'un "capteur tactile" qui pourrait détecter les mouvements des doigts le long de la branche des lunettes, ce qui permettrait de contrôler le volume audio. Apple envisage d'intégrer une caméra sur la monture avant, de collaborer avec Siri pour des commandes vocales transparentes, d'inclure des boutons pour alimenter les lunettes et revenir à l'écran d'accueil, et d'affiner les charnières qui facilitent le mouvement des lunettes.



En résumé, l'engagement inébranlable d'Apple en faveur de l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur se manifeste par son exploration assidue de la technologie des accessoires avancés tels que les lunettes connectées. Grâce à ses brevets innovants et à sa R&D constante, l'entreprise entend redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils dans un avenir proche.



