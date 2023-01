Les lunettes AR Apple Glass en grand danger

Après une première fenêtre de tir ratée en 2023, les Apple Glass étaient censées sortir en 2025 , mais Apple a maintenant retardé le projet "indéfiniment". Apple a également stoppé le développement du produit, de sorte que les Apple Glass ne seront pas disponibles de sitôt, voire jamais. Bloomberg rapporte en effet que certains employés d'Apple ne pensent pas que la société lancera un jour des lunettes de réalité augmentée. Alors que la majorité de l'équipe AR/VR d'Apple se concentre sur le développement des casques de réalité mixte prévus, certains étudient encore la technologie de lunettes AR potentielles. Apple se concentre désormais sur le développement d'un casque de réalité mixte abordable qui plaira à un plus grand nombre de consommateurs, plutôt que sur les lunettes de réalité augmentée. Apple espère offrir des fonctionnalités similaires à l'avenir à un prix plus bas, car le premier casque AR/VR devrait coûter environ 3 000 dollars lors de son lancement cette année. La réponse devrait arriver avant le WWDC 23 !

Selon les différents rapports depuis quelques années, Apple prévoyait de créer une paire de lunettes de réalité augmentée légères qui concurrenceraient les Google Glass . Au lieu de proposer des expériences virtuelles immersives comme le casque AR/VR , les lunettes fourniraient des informations numériques superposées au monde réel, un peu comme le célèbre Dragon Ball. Cependant, Apple n'a pas été en mesure de créer le matériel nécessaire pour produire un wearable léger ayant la puissance d'un iPhone et une autonomie suffisante pour le faire fonctionner.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.