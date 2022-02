Un brevet clair sur la connexion entre les Apple Glass et l'iPhone

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la première version des "Apple Glass" - le casque de réalité augmentée/virtuelle d'Apple dont on parle - sera alimentée par un iPhone. Un brevet récemment accordé (11,258,891) pour un "appareil d'affichage monté sur la tête piloté par un dispositif électronique portable avec affichage" confirme que le projet se concrétise.

Un brevet pour des Apple Glass reliés à l'iPhone

Le brevet suggère que les Apple Glass seraient attachées à un iPhone ou même à un iPod touch. La connexion serait en toute logique sans fil (Bluetooth ou Wifi), un peu comme l'iPhone et l'Apple Watch actuellement.



Cette conception rendrait le casque beaucoup plus léger si le smartphone joue le rôle de cerveau à distance. Un casque ou des lunettes Apple Glass intégrant les composants d'un iPhone serait un peu lourd et inconfortable. Cela dit, le document mentionne une connexion filaire, de sorte que des options filaires et sans fil pourraient être proposées.

Résumé du brevet

Voici le résumé du brevet fourni par Apple avec les détails techniques :

Le dispositif électronique portable peut être couplé fonctionnellement au dispositif monté sur la tête de telle sorte que les deux appareils puissent communiquer et fonctionner l'un avec l'autre. Chaque dispositif peut être autorisé à étendre ses caractéristiques et/ou services à l'autre dispositif dans le but d'améliorer, d'augmenter et/ou d'éliminer les fonctions redondantes entre le dispositif monté sur la tête et le dispositif électronique portable.

Parmi les nombreuses pages du brevet, on trouve également de nouvelles revendications de brevet pour protéger divers aspects de l'invention. Par exemple, Apple se concentre sur une "caméra configurée pour capturer une image de l'environnement ; un objectif adjacent à l'affichage à travers lequel l'affichage est visible ; et un processeur configuré pour passer automatiquement d'un mode de visualisation interne dans lequel l'image n'est pas affichée à un mode de visualisation externe dans lequel l'image est affichée sur l'écran en réponse à des informations concernant l'environnement". Une manière d'adapter le rendu en fonction du contexte et d'améliorer l'expérience en réalité augmentée.



Qu'en pensez-vous ? La firme de Cupertino est-elle sur la bonne voie ?