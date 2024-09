Location du Vision Pro en Chine : un magasin a eu plus de 10 000 clients !

Depuis que l’Apple Vision Pro a été commercialisé aux États-Unis, on retrouve un énorme engouement envers le produit, principalement parce que les retours des personnes qui l’ont testé ou acheté sont excellents. Une chaîne de magasin en Chine a eu l’idée de lancer un nouveau business : la location de Vision Pro à l’heure ou au jour, une excellente idée pour tester la dernière pépite d’Apple !

Aussitôt le service lancé, les demandes de location ont explosé

Alors que le Vision Pro rencontre un gigantesque succès aux États-Unis, sa disponibilité reste un rêve lointain pour beaucoup à travers le monde. La Chine, cependant, a trouvé une solution ingénieuse pour contourner cette limitation : la location. Un concept qui a rapidement pris de l’ampleur, avec un magasin de location qui a vu défiler plus de 10 000 clients, tous pressé d’expérimenter le dernier cri en matière de réalité mixte.



Les entreprises chinoises qui saisissent ce nouveau business sur des produits rares et inaccessibles, ont mis en place des services de location pour satisfaire une curiosité locale. Cette initiative a déclenché une réponse du marché spectaculaire, un magasin en particulier a signalé une affluence de plus de 10 000 clients en quelques jours à peine.

L’engouement pour le Vision Pro ne se limite pas à une poignée de clients, il s’étend déjà à travers plusieurs grandes villes chinoises, ce qui montre une demande diverse et géographiquement étendue. Avec des tarifs allant de 98 yuans (environ 12,64€) de l’heure à 1500 yuans (environ 195€) pour une journée, l’accès au Vision Pro est particulièrement coûteux, mais cela n’arrête pas les clients les plus déterminés.



Voici ce que déclare Song Lei, fondateur et directeur de la société Vision Space, une start-up de réalité virtuelle basée à Pékin :

Des dizaines d'annonces pour de telles locations à Pékin, Shanghai, Xian dans la province centrale du Shaanxi et Nanjing dans l'est de la province du Jiangsu, ont pu être trouvées lundi.

La location de l’Apple Vision Pro, un nouveau business en Chine

Certains loueurs voient dans la location de l’Apple Vision Pro une opportunité d’affaires très prometteuse, ils anticipent de recouvrir les coûts initiaux de l’appareil dans un délai de trois mois grâce à une demande sans précédent.



Le phénomène de la location du Vision Pro en Chine est révélateur d’un marché dynamique et adaptable, prêt à surmonter les défis pour satisfaire une soif de nouveauté technologique. Elle témoigne de l’ingéniosité et de l’adaptabilité des entreprises locales face à une demande croissante pour des expériences immersives et innovantes.



