Theater offre un planétarium aux clients du Vision Pro

Regarder des films, des séries et divers types de contenu vidéo est sans aucun doute la meilleure expérience actuellement disponible sur l'Apple Vision Pro, grâce aux applications exclusives de visionOS, mais pas seulement. Après Juno pour YouTube, voici Theater du créateur de Télévision. Theater est une application a fait ses débuts en juin avec une interview en direct en 3D avec un dirigeant d'Apple. Cette fois, avec Theater 2, les gars de Sandwich Vision vont plus loin avec une immersion sans égale.

Sandwich Vision, composé des développeurs Adam Lisagor, Andy Roth, Jose Marquez et Dan Sturm, a ajouté deux fonctionnalités dans cette seconde version.



La première est la possibilité de streamer à partir de votre serveur multimédia Plex personnel, offrant une alternative à Plex, toujours absent de visionOS. Mais c'est sans doute la seconde qui retiendra l'attention des clients. Theater 2 offre en effet un cinéma de type planétarium. Cette option immersive transforme chaque séance en une expérience saisissante.

Proudly launching Theater 2.0 today. Brand new theaters, lots of content, a Planetarium, Plex Media Server, new design and this launch video I made for zero dollars.



Install it today on your Apple Vision Pro and escape to an oasis of pure cinema enjoyment. pic.twitter.com/BycgkYSm7R