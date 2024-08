Paramount+ offre un environnement interactif Bob l'éponge sur Vision Pro

Paramount dévoile aujourd'hui un nouvel environnement thématique "Bob l'éponge" pour les utilisateurs du très chic Vision Pro. Cette expérience immersive, qui possède également un côté interactif avec un mini-jeu intégré, transporte les utilisateurs de Vision Pro sous l'eau, directement à Bikini Bottom, pour célébrer les 25 ans de Bob l'éponge, appelé SpongeBob SquarePants outre-Atlantique.

Paramount+ fait plaisir aux utilisateurs du Vision Pro

Comme rapporté par TechRadar, l'environnement du studio cinématographique est disponible pour les abonnés à partir de ce mardi 6 août. Daniel Reich, vice-président exécutif et responsable mondial des produits et du design chez Paramount Plus, a déclaré à TechRadar :

Le processus créatif pour donner vie à Bikini Bottom de SpongeBob et offrir une expérience de streaming interactive et unique à nos abonnés et aux fans fidèles de la série a été passionnant.

Comme indiqué en préambule, en plus de l'environnement "Bikini Bottom", l'expérience propose un jeu interactif où vous pouvez attraper des méduses. Pour jouer, il suffit de regarder les méduses se déplaçant dans l'environnement et de tapoter vos doigts ensemble pour les "attraper" avec un filet.

Ce nouvel environnement Bob l'épongea arrive donc un jour après que Disney+ a introduit un nouvel environnement islandais en collaboration avec National Geographic. Apple a également récemment ajouté un nouvel environnement du lac Vrangla pour Apple Vision Pro, et une nouvelle option Bora Bora est prévue pour cet automne avec visionOS 2.

La bande à Mickey propose déjà un vaste ensemble d'environnements immersifs, sauf qu'ils ne sont utilisables que dans l'application en question. On aimerait qu'Apple permette dans un futur proche d'utiliser les environnements tiers partout dans visionOS, tout comme ceux créés par ses soins.



Voici un aperçu vidéo du nouvel environnement de Paramount+, le service étant pour le moment non disponible en France :

Télécharger l'app gratuite Paramount+