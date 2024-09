Bientôt une offre groupée Apple TV+ et Paramount+ ?

Apple TV+ a beau être un service de qualité avec des programmes uniquement originaux, il a du mal à trouver un large public. Pour faire décoller son service, Apple n'envisage pas de produire des séries et films à la pelle tout en sacrifiant la qualité (comme Netflix), mais envisage un partenariat avec un autre "petit" du streaming. Il s'agit de Paramount+.

Apple TV+ / Paramount+

Apple et Paramount sont en pourparlers au sujet d'une éventuelle offre groupée à prix réduit pour leurs services de streaming TV respectifs, comme l'a révélé un récent rapport du Wall Street Journal. Ces discussions portent sur le coût réduit d'un pack regroupant Paramount+ et Apple TV+. Mais aucun détail n'a encore fuités.

L'idée d'un service groupé apparaît comme une idée très intéressante sur ce marché hautement concurrentiel et qui a vu la plupart des acteurs augmenter leur prix récemment. Pour atteindre la rentabilité, il faut un prix élevé et un grand nombre d'abonnés. Hors, les clients commencent à saturer avec des abonnements toujours plus chers et plus nombreux.



En octobre, Apple a annoncé une hausse des prix de plusieurs de ses services d'abonnement, dont Apple TV+. L'abonnement mensuel à Apple TV+ est passé de 6,99 à 9,99 euros, soit une augmentation de 3 euros, pratiquement 50 %. De même, le coût de l'abonnement annuel est passé de 69 à 99 euros. Initialement, le service était à seulement 4,99 euros. De son côté, Netflix est pratiquement à 20 € avec son abonnement 4K multi-écrans, soit les mêmes conditions qu'Apple.



La stratégie consistant à proposer une offre combinée pourrait permettre d'avoir une meilleure rétention des clients, ces derniers résiliant très souvent pour passer de l'un à l'autre. À noter qu'en France, Canal+ propose un pack avec Apple TV+ pour tous les abonnés, ainsi qu'en option Paramount+. Aux USA, par Netflix et HBO Max ont également créé une offre groupée en collaboration avec l'opérateur Verizon.