Plusieurs clients du Vision Pro constatent une fissure sur le verre avant

Contrairement à ses concurrents qui ont sélectionné des matériaux "moins haut de gamme" pour la face avant de leur casque AR/VR, Apple a préféré opter pour du verre qui apporte un aspect plus premium pour son ordinateur spatial. L'inconvénient du verre, c'est que cela génère plus de poids, mais aussi plus de fragilité. Certains retours de clients sur Reddit affirment que leur Apple Vision Pro s'est fissuré tout seul sur la face avant. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que la fissure est de la même taille et au même endroit sur toutes les photos publiées.

Un défaut de fabrication ?

Avec un tarif supérieur à 4 000 dollars, il est tout à fait normal qu'un client souhaite que le produit qu'il achète soit impeccable à la fois sur son fonctionnement, mais aussi sur son esthétique. Malheureusement, à moins d'un mois de la commercialisation, certains clients de l'Apple Vision Pro reprochent déjà au géant californien un problème de fissure sur la vitre avant de l'ordinateur spatial.



D'habitude, quand on voit plusieurs utilisateurs sur les forums se plaindre d'une fissure, on se dit immédiatement "cette personne n'a pas fait attention et n'assume probablement pas de l'avoir fait tomber". Ça pourrait être le cas avec cette affaire, mais on ne peut s'empêcher de penser au problème de fabrication vu les photos et les discours très similaires. Depuis plusieurs jours, le site Reddit enregistre plusieurs discussions à propos d'une fissure sur le devant de l'Apple Vision Pro. Ce qui est étrange avec cette fissure, c'est qu'elle est constatée chez plusieurs clients au même endroit et à chaque fois de la même taille.

Reddit u/dornbirn

Comme vous pouvez l’observer dans l'image ci-dessus, la fissure apparaît à l'endroit jugé comme étant le plus fragile du moule en verre : vers l'emplacement du nez de l'utilisateur. Est-ce un défaut lors de la fabrication du Vision Pro ou une négligence de la part des utilisateurs concernés ? Les témoignages expliquent qu'Apple refuse systématiquement une réparation gratuite ou un remplacement du Vision Pro en cas de signalement.



Les personnes qui se sont rapprochées du service technique d'Apple déclarent toutes qu'un paiement de 300 dollars (si Apple Car) a été demandé et 800 dollars pour ceux qui n'ont pas pris l'extension de garantie. Autrement dit, Apple estime qu'il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication, mais bien d'une responsabilité du consommateur.



Pour le moment, les photos de cette fissure sur la face avant ne sont apparues que sur Reddit, on ne retrouve pas de témoignages similaires sur le forum d'entraide d'Apple. Ce qui sous-entend que les personnes concernées sont peu nombreuses, surtout vu la quantité d'Apple Vision Pro vendus depuis le 2 février. AppleInsider qui est à l'origine de cette découverte affirme qu'aucun rendez-vous n'a été pris au Genius Bar de 24 Apple Store US différents pour ce problème.