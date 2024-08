Apple demande l'avis de ses clients sur le Vision Pro

Apple sollicite régulièrement ses clients à propos du Vision Pro lancé début février, mais cette fois, il s'agit d'une enquête plus approfondie. Nombreux sont ceux qui ont reçu un questionnaire très précis quant à l'usage qu'ils font du casque de réalité mixte, appelé "ordinateur spatial" par Apple.

Un questionnaire précis sur le Vision Pro

Si les tests du Vision Pro sont légions sur Internet, malgré une sortie uniquement aux USA, Apple sait que les retours des clients est plus important encore. Les médias ne sont pas tous objectifs, ni même exhaustifs. Pour notre part, nous avions dressé un bilan mitigé du Vision Pro, bien qu'il offre un effet whaou de prime abord.



La firme de Cupertino pose des questions sur la satisfaction à l'égard de Vision Pro, l'utilisation de l'environnement, les fonctions préférées, l'usage qui en est fait, le lieu et la fréquence d'utilisation et la durée des sessions d'utilisation. Elle demande également si l'on prête son casque, alors que l'appareil est conçu comme un dispositif très personnel.

Voici le panel de questions citées par plusieurs utilisateurs sur X :

Dans l'ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l'égard de votre Vision Pro ?

Quelle est la fonction ou l'aspect de l'Apple Vision Pro que vous préférez jusqu'à présent ?

À quelle fréquence utilisez-vous votre Apple Vision Pro ?

Combien de temps portez-vous généralement votre Apple Vision Pro avant de décider de l'enlever ?

Qui d'autre utilise votre Vision Pro ?

Avant de répondre à l'enquête, saviez-vous que vous pouviez laisser d'autres personnes utiliser votre Apple Vision Pro grâce à la fonction Utilisateur invité ?

Parmi ces activités, lesquelles faites-vous régulièrement sur votre Vision Pro ?

Quels types de contenus vidéo souhaitez-vous regarder sur l'Apple Vision Pro ?

Lorsque vous utilisez votre Apple Vision Pro, à quelle fréquence êtes-vous immergé dans un environnement ?

Lorsque vous utilisez des applications sur l'Apple Vision Pro, à quelle fréquence êtes-vous multitâche ? (question assez étrange)

Avez-vous configuré votre Persona pour l'utiliser dans FaceTime ? Êtes-vous satisfait de l'aspect de votre Persona sur Apple Vision Pro ?

Où utilisez-vous le plus l'Apple Vision Pro ?

À quelle fréquence utilisez-vous votre Apple Vision Pro lorsque la batterie est connectée à une source d'alimentation ?

Parmi les accessoires suivants, lesquels utilisez-vous avec votre Apple Vision Pro ? (la liste comprend des souris, des étuis, des AirPods Pro, etc.)

Quel bandeau utilisez-vous le plus souvent avec votre casque ?

Mais l'enquête ne s'arrête pas au Vision Pro et s'étend même aux autres appareils que possède chaque consommateur.



L'enquête de satisfaction du Vision Pro intervient alors que plusieurs rapports pointent une forte baisse d'intérêt pour le casque. Au cours du week-end, Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré que les clients s'étaient détournés du Vision Pro, la demande de démonstrations dans les magasins de détail étant « très réduite ». De plus, Apple aurait réduit la voilure de production du casque.



Un constat confirmé par les propriétaires du casque Vision Pro eux-mêmes, nous y compris. Nous ne l'utilisons plus autant qu'au départ, signe que la "mode" est déjà passée.



Pour se relancer, Apple doit repenser plusieurs aspects du casque selon nous. Outre le prix qui doit être au moins divisé par deux, Tim Cook et sa bande doivent réduire le poids et améliorer l'expérience avec le monde extérieur.