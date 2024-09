Combien coûte la production d'un Vision Pro à Apple ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Vision Pro d'Apple n'est pas donné. Vendu à partir de 3 499 dollars avec une capacité de stockage de 256 Go, il aussi cher qu'un iPhone 15 Pro Max et un MacBook Pro M3 de 14 pouces réunis. Mais combien coûte-t-il à Apple ? Le cabinet d'études Omdia a publié une estimation du coût de fabrication du Vision Pro par l'entreprise américaine - ou sa "nomenclature". Il faut compter un peu plus de 1 500 dollars.

Un casque onéreux à tout point de vue

L'étude d'Omdia atteint le montant de 1 542 dollars en additionnant le coût de chaque composant utilisé dans le casque. L'élément le plus cher est le double écran micro-OLED de 1,25 pouce. Ce sont les écrans qui se trouvent à l'intérieur du casque, un pour chaque œil de l'utilisateur. Un écran, fourni par Sony, coûte 228 dollars et propose une résolution de 3660 par 3200 pixels. Apple doit donc débourser 456 dollars pour chaque casque, soit quasiment le prix d'un iPad d'entrée de gamme... ou le prix d'un Meta Quest 3, le concurrent numéro un.

L'écran interne OLEDoS, c'est :

Deux pièces par appareil, une pièce pour chaque œil

1,41 pouce, résolution 3648x3144 3 400 PPI

23,9 mégapixels (3648x3144 x 3 = 23,9 millions, environ)

OLEDoS blanc fabriqué par Sony Semiconductor

TSMC, avec un processus de 130 nm et une plaquette de 300 mm, fournit le fond de panier en silicium.

TSMC fabrique le circuit intégré de pilotage de l'OLEDoS avec un processus de 28 nm.

Plus de 500 nits de luminosité avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 95%.

Si l'on ajoute à cela l'écran EyeSight, le coûte grimpe à 526 dollars environ. Soit 70 dollars pour l'écran OLED flexible externe. Ses caractéristiques techniques sont :

Une pièce

Résolution de 6 pouces 800x360 et 145 PPI

OLED flexible RVB et forme libre de lunettes fabriquée par LG Display

Avec cette estimation, nous pouvons estimer que le coût de l'écran s'élèvera à près de 530 dollars, ce qui représente 35 % du coût total de la nomenclature de l'ensemble Vision Pro d'Apple.

Après les écrans, les composants Vision Pro les plus chers sont les deux puces, la M2 et la toute nouvelle R1 qui l'accompagne, toutes deux signées TSMC. Apple indique que la puce R1 est spécifiquement dédiée au traitement des données provenant des caméras, des capteurs et des microphones, et qu'elle transmet les images aux écrans en moins de 12 millisecondes, ce qui permet d'avoir une latence imperceptible pour le cerveau humain.



Voici la liste des composants et leur coût :

Un coût brut qu'il faut pondérer

Comme toujours, il faut rappeler que le coût du produit seul n'est pas significatif. Il faut y ajouter l'assemblage, l'emballage, le marketing, le transport ou encore le stockage. Mais il y a aussi tout le travail en amont, sur la conception et le développement du produit et du logiciel. Si l'on ajoute à cela le fait qu'il s'agit d'un produit innovant de première génération, on comprend qu'Apple ne pouvait pas le vendre moins cher. D'autant qu'elle n'en produira pas des centaines de millions comme l'iPhone. Les rumeurs indiquent qu'Apple expédiera environ 400 000 unités en 2024.



On fait confiance à Apple pour améliorer tout cela et soigner sa marge avec le temps, tout en proposant un Vision standard moins cher pour les clients ne pouvant pas débourser autant d'argent.



Que pensez-vous du Vision Pro, hâte de le voir sortir en France ou pas ? Pour l'avoir testé à la rédaction, nous sommes partagés. Nous en avons commandé un qui doit arriver d'un moment à l'autre, afin de voir sur la durée.