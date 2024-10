Apple Arcade : 3 nouveaux jeux demain sur visionOS dont Alto's Odyssey

Que ce soit sur l'iPhone, l'iPad, le Mac ou encore l'Apple Vision Pro, la firme de Cupertino fait son maximum pour augmenter la quantité de jeux sur son service Apple Arcade. Chaque mois, de nouveaux jeux débarquent grâce à des éditeurs motivés et toujours plus ambitieux. Alors que la quantité de jeux est assez "light" sur le Vision Pro, Apple a annoncé aujourd'hui que 3 nouveaux jeux vont arriver dès demain !

3 nouveaux jeux sur le Vision Pro

Vous avez fait le voyage jusqu'aux États-Unis pour acheter le Vision Pro ou vous l'avez commandé sur Rakuten France ? Bonne nouvelle pour vous, de nouveaux jeux arrivent si vous possédez l'abonnement au service Apple Arcade. Dans une petite newsletter, Apple a dévoilé que 3 nouveaux jeux vont être ajoutés dès demain pour les utilisateurs du premier ordinateur spatial.

Alto's Odyssey : The Lost City

En tête de liste, on retrouve Alto's Odyssey : The Lost City, un jeu où vous incarnez un aventurier intrépide nommé Alto, qui se lance dans une quête épique à travers des déserts sans fin, des cités oubliées et des paysages exotiques à couper le souffle. Votre mission est de découvrir les secrets de la Cité Perdue, un lieu mystérieux bourré de légendes, caché quelque part au cœur du désert.

Ce jeu, qui est la suite tant attendue d'Alto's Adventure, offre une expérience visuellement époustouflante et une bande sonore immersive qui vous plonge directement dans l'aventure. Avec votre planche de sandboard, vous glissez sur les dunes, sautez par-dessus de vertigineux canyons et exécutez des figures acrobatiques dans les airs, tout en évitant les obstacles et en collectant des pièces. La mécanique de jeu est simple, mais très divertissante, avec des contrôles fluides et intuitifs qui rendent chaque session unique.

L'une des grandes nouveautés d'Alto's Odyssey : The Lost City est la diversification des environnements. Contrairement à son prédécesseur, ce jeu vous emmène bien au-delà des montagnes enneigées, proposant une variété de décors qui influencent le gameplay. Par exemple, les tempêtes de sable peuvent réduire votre visibilité, tandis que les zones aquatiques vous permettent d'effectuer des tricks supplémentaires. Chaque environnement est vivant, avec des cycles jour/nuit et une météo changeante qui ajoutent à l'ambiance immersive du jeu.

Télécharger le jeu Alto's Odyssey — Remastered

Gibbon: Beyond the Trees

Le deuxième jeu qui sera ajouté demain pour les abonnés Apple Arcade sur le Vision Pro sera Gibbon: Beyond the Trees, un jeu dans lequel vous plongez dans l'existence fragile et poétique d'un gibbon en liberté, luttant pour survivre dans une forêt en proie à la destruction humaine et au changement climatique. Ce titre offre une aventure narrative émouvante, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les espèces en voie de disparition, tout en offrant une expérience de jeu fluide et visuellement époustouflante.

Dans Gibbon: Beyond the Trees, vous naviguez à travers des forêts luxuriantes et des environnements ravagés par l'homme, en utilisant un système de balancement dynamique qui capture l'essence du mouvement agile et gracieux des gibbons dans la nature. Le gameplay sur visionOS va se concentrer sur l'harmonie du mouvement et la connexion émotionnelle avec le personnage, vous incitant à maîtriser l'art de se balancer d'arbre en arbre avec une précision et une grâce qui défient la gravité.

Télécharger le jeu Gibbon: Beyond the Trees

Spire Blast

Pour le dernier jeu qui arrivera sur Apple Arcade demain pour les utilisateurs de visionOS, on retrouve Spire Blast, un jeu addictif qui met à l'épreuve vos compétences en physique avec un gameplay de puzzle coloré et dynamique. Dans ce jeu, vous êtes chargé de démolir d'immenses tours et structures en lançant des orbes colorés pour créer des combinaisons et des réactions en chaîne explosives. Chaque niveau offre un nouveau défi avec des structures de plus en plus complexes et des objectifs à atteindre, en utilisant un nombre limité de coups pour tout faire tomber.



Le principe de Spire Blast repose sur un système de couleurs et de physique engageant, où le joueur doit non seulement viser avec précision, mais aussi anticiper comment les différentes couleurs interagiront entre elles pour maximiser l'effet de ses tirs. Cela ajoute une couche stratégique au jeu, poussant les joueurs à réfléchir à leurs mouvements avant de les exécuter pour obtenir les meilleurs scores possibles.



Visuellement, Spire Blast se démarque par ses graphismes vifs et son design de niveaux imaginatif, rendant chaque tour unique en son genre. Les animations des réactions en chaîne sont particulièrement satisfaisantes, offrant un spectacle visuel chaque fois qu'une grande partie de la tour s'effondre en réponse à vos actions.



De plus, Spire Blast sur l'Apple Vision Pro intègrera (comme pour les autres versions) un système de progression qui permet aux joueurs de débloquer de nouveaux orbes avec des pouvoirs spéciaux, ce qui promet d'offrir une variété de tactiques pour aborder les niveaux les plus difficiles. Que ce soit en congelant certaines parties de la structure, en provoquant une explosion qui élimine de grandes sections, ou en changeant les couleurs d'une zone, ces pouvoirs spéciaux ajoutent une dimension supplémentaire à la stratégie de jeu.

Télécharger le jeu Spire Blast

Rendez-vous dès demain

Si vous possédez l'Apple Vision Pro, il ne faudra pas oublier de basculer sur un Apple ID américain, car malheureusement, l'App Store et donc l'accès à Apple Arcade sont encore géographiquement bloqués avec un Apple ID français. Les nouveaux jeux seront disponibles sans achats intégrés ni publicités, on retrouve les mêmes engagements que sur iPhone et les autres appareils Apple.

