Shadow Blade+ est de sortie sur Apple Arcade

Comme prévu en début de semaine, Apple Arcade accueille un nouveau classique de l'App Store avec Shadow Blade+. Un titre habituellement payant qui est ici accessible à tous les abonnés, et surtout à tous les fans de jeux d'action à l'ancienne. Une réalisation qui met en exergue un gameplay calibré au millimètre.

Shadow Blade+ attaque l'App Store par surprise

Shadow Blade est un jeu d'action plateforme se déroulant dans un magnifique monde où les anciens enseignements des ninjas et des samouraïs perdurent à travers des paysages modernes. Vous devez être rapide, être furtif, être conscient de votre environnement. Vous devez être un ninja. Vous jouez un certain Kuro, la lame de l'ombre, qui court à travers des niveaux jonchés de pièges tout en découpant les ennemis qui se dresse devant lui. Vous devez être rapide, être furtif, être conscient de votre environnement. Vous devez être un ninja, un vrai.



Regardez le trailer vidéo du jeu original signé Crescent Moon Games :

Kuro est un jeune homme dont la quête est de devenir le Shadow Blade. Il doit rechercher les enseignements du dernier maître ninja.



Il s'agit de la version complète du jeu initialement sorti en 2014, avec des niveaux encore plus longs et des nouveautés en termes de contenus et de boss. Tout cela est finement travaillé, avec des commandes tactiles intuitives et bien pensées qui permettent de jouer de plusieurs manières selon vos préférences. Un titre d'une grande qualité qui est donc disponible pour tous les abonnés Apple Arcade sur iPhone, iPad, iPod, Apple TV et Mac.



Voici les caractéristiques du jeu :

40 magnifiques niveaux à explorer

Action ninja de plateforme au rythme rapide

Combat approfondi avec des armes ninja

Objets secrets à trouver

Un monde 3D fantastique avec des animations de personnages fluides comme de la soie.

Récompenses pour avoir joué sournoisement !

Télécharger le jeu Shadow Blade+