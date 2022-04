Prune+ porte une lettre d'amour à Apple Arcade

Medhi Naitmazi

Très attendue, la version "+" de Prune est donc enfin disponible pour tous les abonnés à Apple Arcade, le service de jeu en illimité de la société basée à Cupertino. Ce jeu sorti pour la première fois en 2015 sur PC avait fait les beaux jours de l'App Store en 2017. Nous l'avions testé et approuvé dans la foulée.

Prune+ sur Apple Arcade : un jeu pour toute la famille

Prune est une lettre d'amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la joie de la culture.



D'un toucher de doigt, faites pousser et taillez votre arbre à la lumière du soleil tout en évitant les dangers d'un monde hostile. Donnez vie à un paysage oublié et découvrez une histoire cachée profondément sous le sol.

Dans ce jeu aussi sobre qu'élégant, l'objectif est de faire pousser un arbre vers la lumière pour développer suffisamment de fleurs et ainsi passer au niveau suivant. Vous trouvez cela trop basique ? Prune+ propose pourtant une aventure très réussie, puisqu'en plus de présenter quelques difficultés sur lesquelles il faudra réfléchir, le titre a un côté zen parfaitement bienvenu dans notre ère de surconsommation et de stress permanent. Regardez le trailer vidéo :

Les caractéristiques de Prune+ :

Une plante numérique unique pour votre poche

Visuels superbes et minimalistes et une interface super propre — c'est juste vous et les arbres

Musique méditative et conception sonore pour que vous soyez zen

Pas d'IAP, aucune stratégie de monétisation, aucune monnaie

Partagez des captures d'écran de vos créations d'arbres uniques avec vos amis

Synchronisez votre progression sur tous vos appareils



Prune est un jeu incroyablement élégant et poétique pour quiconque se donne la peine de se lancer dans l'aventure. À vous de jouer sur iPhone, iPad, iPod, Apple TV et Mac.

