Apple aide à porter le moteur de jeu Godot sur visionOS

Après l’iPad, Apple étend son soutien au moteur de jeu Godot en à la plateforme visionOS, permettant une compatibilité native avec le Vision Pro. Godot, une alternative gratuite et open-source à Unity et Unreal, prend en charge plusieurs plateformes, y compris les PC, les appareils mobiles et le web.

C'est quoi Godot ?

Godot est un moteur de jeu open-source, gratuit et polyvalent, utilisé pour le développement de jeux 2D et 3D, apprécié pour sa flexibilité, sa légèreté et sa communauté active. Il fournit un ensemble complet d'outils communs, de sorte que les utilisateurs peuvent se concentrer sur la création de jeux sans avoir à réinventer la roue. Les jeux peuvent être exportés en un seul clic vers un certain nombre de plateformes, y compris les principales plateformes de bureau (Linux, macOS, Windows), les plateformes mobiles (Android, iOS), ainsi que les plateformes Web et les consoles. Et bientôt le Vision Pro !

Contribution d’Apple

Les ingénieurs d’Apple travaillent activement sur un plugin visionOS VR pour Godot, avec un développement hébergé sur GitHub. Un membre de l’équipe d’ingénierie visionOS a déclaré :

Nous sommes ravis de collaborer avec la communauté Godot pour ajouter le support de visionOS. Nous avons cherché à respecter les normes de codage de Godot et à maintenir des contributions de haute qualité. Nous sommes ouverts à itérer en fonction des retours de la communauté.

Apple a commencé à soumettre des pull requests (PR), certaines de taille conséquente, et s’engage à les affiner en fonction des commentaires de la communauté.

Impact sur le Vision Pro

Le Vision Pro a rencontré des défis avec des ventes faibles et un contenu limité, en partie à cause de son coût élevé. En soutenant Godot, Apple vise à permettre aux développeurs de créer des expériences visionOS immersives, ce qui pourrait augmenter la bibliothèque de jeux de la plateforme et l’engagement des utilisateurs.



Alors qu’Apple développe de futures itérations du Vision Pro, un investissement précoce dans des outils comme Godot pourrait renforcer l’écosystème du casque, favorisant une croissance à long terme du contenu et de l’adoption, ce qui manque cruellement à date.



En attendant, retrouvez le code source de Godot sur Github.