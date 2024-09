Apple pourrait lancer des AirPods SE en plus des AirPods 4

Le keynote du 9 septembre approche à grand pas, avec de nombreuses annonces dont l'iPhone 16, l'Apple Watch Series 10, l'Apple Watch SE 3, l'iPad 11, l'iPad mini 7 mais aussi de nouveaux AirPods 4. Cependant, une surprise pourrait être au programme : l'arrivée des AirPods SE. Deux nouveaux modèles d'AirPods 4 sont attendus, avec des caractéristiques distinctes, le moins cher pourrait récupérer le suffixe SE introduit sur iPhone et Apple Watch.

Vraiment deux paires d'AirPods 4 ?

Les deux modèles d'AirPods 4 attendus auront un design similaire, combinant des éléments des AirPods 3 et AirPods Pro, mais se différencieront par leurs fonctionnalités et leur prix. Le modèle supérieur remplacera les AirPods 3 actuels et sera proposé autour de 199 €. Il comprendra l'annulation active du bruit, le mode transparence, un boîtier de charge MagSafe avec haut-parleur pour Localiser, et peut-être d'autres fonctionnalités exclusives aux AirPods Pro. Il n'aura simplement pas d'embouts en silicone.

De son côté, le modèle d'entrée de gamme remplacera les AirPods 2 et sera vendu à un prix avoisinant les 149 €, mais sans annulation du bruit, mode transparence ou boîtier MagSafe. Le plus grand changement sera un design à tige courte, ainsi que la compatibilité avec l'audio spatial.

Jusqu'à présent, ces deux paires d'écouteurs sont nommées "AirPods 4", mais il semble de plus en plus probable que le modèle inférieur soit en réalité baptisé AirPods SE.

Cette stratégie de nommage s'alignerait sur la gamme de produits Apple existante, comme les iPhones et les Apple Watch. Les AirPods SE seraient alors l'option la plus abordable, suivis des AirPods 4 en tant que modèle standard, des AirPods Pro 3 pour des fonctionnalités avancées, et des AirPods Max pour une expérience haut de gamme. En nommant ce modèle AirPods SE, Apple pourrait clarifier sa gamme, aidant ainsi les consommateurs à différencier les produits par leurs caractéristiques et leur prix.



Qu'en pensez-vous ? Qui utilise encore des AirPods 1 ou 2 parmi vous ?