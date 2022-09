Apple annonce 3000 milliards de photos prises avec l'iPhone en 2021

Lors de sa conférence "Far out" de mercredi, Apple a déclaré que plus de 3 trillions de photos ont été prises dans le monde sur l'iPhone l'année dernière, prouvant que le téléphone frappé d'une pomme est toujours "prêt à capturer rapidement et sans effort les moments de votre vie".

Un chiffre impressionnant

Cette statistique a été communiquée lors du keynote du 7 septembre par Caron Thor, responsable de la qualité des appareils photo chez Apple. Les 3 000 milliards de photos prises par l'ensemble des iPhones l'année dernière incluent notamment celles capturées pour la populaire campagne "Shot on iPhone" d'Apple, qui promeut les clichés pris par les utilisateurs et publiés sur Instagram, le site web d'Apple et des panneaux d'affichage dans le monde entier.

Dans l'espoir de poursuivre sur sa lancée, Apple a fait des progrès considérables en ce qui concerne l'appareil photo de l'iPhone 14, surtout sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Les nouveaux appareils haut de gamme sont dotés d'objectifs plus larges, dont le capteur principal qui passe à 48 mégapixels.



Voici la fiche technique de l'appareil photo des iPhone 14 Pro :