iPhone 14 Pro : capteur 48 mégapixels et 8 Go de RAM ?

Il y a 41 min

iPhone

Alexandre Godard

Réagir



Certains n'aiment pas les rumeurs tandis que d'autres aiment la spéculation le temps de patienter jusqu'à la date de sortie d'un produit. Pour ce qui est de l'iPhone 14 Pro, voici une nouvelle rumeur qui voudrait qu'un capteur 48 mégapixels soit placé sur celui-ci en plus de l'ajout de 2 Go de RAM.

Un nouveau capteur sur l'iPhone 14 Pro ?

La semaine dernière, nous évoquions la rumeur qui voudrait que l'iPhone 14 Pro soit le premier modèle qui se sépare de l'encoche au détriment d'une petite bulle dans l'écran et d'un système Face ID placé sous cet écran. C'est l'analyste Ming-Chi Kuo qui est à l'origine de cette annonce mais ce n'est pas la seule qu'il a dévoilée.

Plus tôt cette année, Kuo prévoyait que l'iPhone 14 Pro se dote d'un capteur 48 mégapixels et selon l'analyste Jeff Pu, c'est totalement vrai. Lui aussi vient d'annoncer que cet iPhone prévu pour septembre 2022 possèdera un triple objectif dont un capteur 48 mégapixels. Grâce à celui-ci, l'iPhone 14 Pro serait capable de filmer en 8K. On fait confiance à Apple pour améliorer ses modes ProRAW et ProRes.



Pour conclure ses propos, Jeff Pu a rajouté qu'il serait équipé de 8 Go de RAM contre 6 sur l'iPhone 13 Pro actuellement. Comme toujours, n'oublions pas que ce ne sont que des rumeurs et qu'il ne faut pas prendre tout ce qui est dit au premier degré, d'autant plus que cet analyste s'est déjà trompé.



Néanmoins, sa déclaration apporte un peu plus de poids à la rumeur autour du capteur 48 mégapixels. Nous savons également qu'Apple n'est pas dans la course aux pixels (qui en propose le plus), à voir donc les bénéfices de ce capteur au-delà de la 8K. Pour ce qui est de la puissance, facile de deviner qu'Apple va ajouter des Go de RAM, ne serait-ce que pour le côté marketing.



Et vous, qu'attendez-vous sur l'iPhone 14 Pro ?



Via