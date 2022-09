La version finale d'iOS 16 sortira le 12 septembre

Nous avons enfin une date de sortie officielle pour iOS 16, la prochaine mise à jour logicielle majeure d'Apple pour les utilisateurs d'iPhone. Lors de l'événement "Far out" d'hier soir, la société a annoncé que l'iOS 16 sera mis à la disposition du grand public la semaine prochaine, le 12 septembre. L'occasion de faire un petit récapitulatif principales fonctionnalités d'iOS 16, et de rappeler qu'iPadOS 16 sortira en octobre.

Date de sortie d'iOS 16 confirmée

Lundi 12 septembre, aux alentours de 19 heures (heure de Paris), vous pourrez foncer dans l'application Réglages de votre iPhone et télécharger la mise à jour iOS 16. Une fois cette mise à jour effectuée, vous pourrez accéder à toutes les nouveautés, allant des nouvelles fonctionnalités de l'écran de verrouillage aux évolutions de Messages, Photos, Mail, et plus encore.

Les principales nouveautés d'iOS 16

Personnalisation du lockscreen : La prise en charge des nouvelles options de personnalisation de l'écran de verrouillage comprend des polices, des widgets, de nouvelles images, et bien plus encore. Vous pouvez avoir plusieurs écrans de verrouillage et en changer facilement. Restez appuyé dessus, puis glissez sur le côté.

: La prise en charge des nouvelles options de personnalisation de l'écran de verrouillage comprend des polices, des widgets, de nouvelles images, et bien plus encore. Vous pouvez avoir plusieurs écrans de verrouillage et en changer facilement. Restez appuyé dessus, puis glissez sur le côté. iMessage : Vous pouvez modifier un message jusqu'à 15 minutes après l'avoir envoyé. Les destinataires pourront voir un enregistrement des modifications apportées au message. Vous pouvez aussi annuler l'envoi d'un message jusqu'à 2 minutes après son envoi. Autre changement, on peut enfin marquer un SMS comme non lu. L'app peut également convertir les unités.

: Vous pouvez modifier un message jusqu'à 15 minutes après l'avoir envoyé. Les destinataires pourront voir un enregistrement des modifications apportées au message. Vous pouvez aussi annuler l'envoi d'un message jusqu'à 2 minutes après son envoi. Autre changement, on peut enfin marquer un SMS comme non lu. L'app peut également convertir les unités. Mail : Vous pouvez facilement annuler un message électronique que vous venez d'envoyer avant qu'il n'atteigne la boîte de réception du destinataire. Il est également possible de programmer l'envoi au moment idéal.

: Vous pouvez facilement annuler un message électronique que vous venez d'envoyer avant qu'il n'atteigne la boîte de réception du destinataire. Il est également possible de programmer l'envoi au moment idéal. Safari : Partagez un ensemble d'onglets avec vos amis. Chacun peut ajouter ses propres onglets et voir le groupe d'onglets se mettre à jour instantanément pendant que vous travaillez ensemble. De plus, on peut épingler un onglet pour l'avoir toujours en haut.

: Partagez un ensemble d'onglets avec vos amis. Chacun peut ajouter ses propres onglets et voir le groupe d'onglets se mettre à jour instantanément pendant que vous travaillez ensemble. De plus, on peut épingler un onglet pour l'avoir toujours en haut. Maison : L'application Maison présente un tout nouveau design qui facilite la navigation, l'organisation, l'affichage et le contrôle de tous vos accessoires.

: L'application Maison présente un tout nouveau design qui facilite la navigation, l'organisation, l'affichage et le contrôle de tous vos accessoires. Passkeys : Les Passkeys remplacent les mots de passe par une méthode de connexion plus simple et plus sûre.

: Les Passkeys remplacent les mots de passe par une méthode de connexion plus simple et plus sûre. Photos : il est très facile de détourer un sujet. De même, iOS 16 permet de copier des modifications et de les appliquer à une ou plusieurs photos.

: il est très facile de détourer un sujet. De même, iOS 16 permet de copier des modifications et de les appliquer à une ou plusieurs photos. Appareil photo : le système traduit désormais en temps réel un texte qui passe devant la caméra.

Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités d'iOS 16 parmi plus de 240. Quelle est votre préférée ?