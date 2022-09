Apple augmente le prix des AirPods 3 et propose une option sans boîtier MagSafe à 209 €

Lors du keynote d'hier soir, Apple a présenté ses tout nouveaux AirPods Pro 2, trois ans après la première génération. Conservant le même design, les écouteurs sans fil dispensent une meilleure qualité sonore, une autonomie accrue, un nouvel embout pour les petites oreilles, ainsi qu'un boîtier repensé. Mais Apple a également introduit deux changements sur les AirPods 3.

Les AirPods 3 évoluent

Bien qu'Apple n’ait pas pas parlé d’autres produits "AirPods" pendant sa conférence, il y a pourtant un autre changement dans la gamme. Sur sa boutique en ligne, les AirPods 3 ont vu leur prix augmenter pour passer de 199 euros à 219 euros. Afin de réduire l'impact de ce changement, la firme a ajouté une option lors de l'achat : le choix entre un boîtier MagSafe ou un boîtier simplement Lightning. Si vous optez pour la deuxième option, alors le prix sera réduit de dix euros, soit 209 €.



Une petite mesquinerie de la part du constructeur américain qui, depuis la sortie des AirPods 3 en octobre 2021, proposait pourtant ses écouteurs sans fils avec la recharge sans fil sur l'étui.



Si vous êtes malins, vous irez sur Amazon pour trouver les AirPods 3 Magsafe en promo à 179 euros.

AirPods Pro 2

Pour en revenir aux AirPods Pro 2, Apple a conversé le style esthétique tout en revoyant les compostants internes. Avec une nouvelle puce H2 plus puissante et plus économe, ainsi qu'a des nouveaux haut-parleurs et amplificateurs, les clients auront droit à un son de meilleur qualité (merci le Bluetooth 5.3 également), un mode réduction de bruit deux fois plus efficace, ainsi qu'un mode transparence intelligent qui s'adapte selon votre environnement sonore. Sans oublier de nouveaux micros, un haut-parleur sur le boîtier pour la fonction Localiser, et que la possibilité de faire graver ce dernier.



Les AirPods Pro 2022 seront disponibles en France au prix de 299 €, soit 20 € de plus que les premiers modèles. Les précommandes ouvrent demain.

