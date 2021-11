Apple travaille sur un boîtier pour AirPods avec caméra

Il y a 1 jours à 17:40

Alban Martin

4



Apple a obtenu un brevet numéro 11,172,101 sur USPTO pour un boîtier d'accessoires multifonctions. Ce dernier décrit un étui pour AirPods et AirPods Pro qui comprend, entre autres, une caméra intégrée.

À propos du brevet

Dans le dépôt du brevet, Apple note que, à mesure que les appareils portables (les wearables) obtiennent une plus grande connectivité et des capacités améliorées, les utilisateurs choisissent de répondre principalement directement avec pour les communications et la connectivité en laissant leurs téléphones et/ou autres appareils mobiles derrière eux par commodité. Cependant, le géant de la technologie note que, bien que certains appareils portables modernes permettent la communication cellulaire, l'utilisation du microphone et du haut-parleur d'un appareil portable pour les appels téléphoniques peut offrir une expérience "moins optimale". Ainsi, les utilisateurs transportent souvent des écouteurs sans fil avec eux pour écouter de la musique pour aller courir, faire du vélo ou simplement effectuer des courses ou des activités quotidiennes.

Les appareils photo numériques intégrés à un appareil portable peuvent présenter des inconvénients en raison des contraintes de taille et/ou d'utilisation parce que l'appareil portable peut être, par exemple, fixé au poignet d'un utilisateur ou dans l'oreille d'un utilisateur. L'idée d'Apple est d'avoir un étui avec un appareil photo intégré. Mais la firme n'explique pas où seraient stockées les photos, mais mentionne tout de même une mémoire.

Extrait du brevet

Voici le résumé du brevet d'Apple sur l'intégration d'une caméra dans un boitier de AirPods :

La conception du boîtier peut inclure un appareil photo numérique. L'appareil photo numérique peut comprendre un objectif monté sur le boîtier, des circuits de traitement numérique et une mémoire. Concrètement, l'appareil photo numérique peut être alimenté par une batterie de boîtier. Le boîtier peut inclure un stroboscope, un microphone, un haut-parleur, un émetteur/récepteur de radiofréquences et un écran.



Qui trouve cela intéressant pour des éventuels AirPods Pro 2 ou AirPods 4 ?