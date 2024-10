Smash Hit+ détruit tout sur Apple Arcade !

Comme annoncé le mois dernier, Mediocre AB, développeur indépendant, annonce la sortie exclusive de Smash Hit+ sur Apple Arcade. Cette nouvelle version du célèbre jeu mobile éponyme, qui a cumulé plus de 280 millions de téléchargements, offre désormais aux joueurs une expérience complète avec tous les modes de jeu débloqués dès le départ. De quoi tout détruire joyeusement !

Découvrez Smash Hit+

Smash Hit+ emmène les joueurs dans un voyage immersif à travers un univers futuriste, où détruire des obstacles est à la fois nécessaire et intuitif. Apprécié pour sa synchronisation parfaite entre le son et l'action, ce jeu amplifie l'expérience en harmonisant les mélodies apaisantes et les effets sonores avec les interactions des joueurs et le mouvement des obstacles, créant ainsi une atmosphère méditative incomparable. Ce n'est pas le plus beau, mais il est clairement addictif. Le jeu original a d'ailleurs fêté ses dix ans cette année !

Caractéristiques principales de Smash Hit+ :

Physique et destruction réalistes : Traversez des vitres, des cristaux et d'autres structures fragiles avec une destruction basée sur la physique, procurant une sensation de satisfaction incroyable.

: Traversez des vitres, des cristaux et d'autres structures fragiles avec une destruction basée sur la physique, procurant une sensation de satisfaction incroyable. Expérience audiovisuelle immersive : Profitez d'un voyage sensoriel unique, avec des sons de bris cristallins accompagnés de mélodies apaisantes qui se synchronisent parfaitement avec chaque action à l'écran.

: Profitez d'un voyage sensoriel unique, avec des sons de bris cristallins accompagnés de mélodies apaisantes qui se synchronisent parfaitement avec chaque action à l'écran. Environnements variés : Explorez plus de 50 salles uniques réparties sur 11 styles distincts, chacune remplie d'obstacles destructibles qui ne demandent qu'à être brisés.

: Explorez plus de 50 salles uniques réparties sur 11 styles distincts, chacune remplie d'obstacles destructibles qui ne demandent qu'à être brisés. Six modes de jeu : Que vous souhaitiez vous détendre en mode Zen ou augmenter l'intensité en mode Chaos, Smash Hit+ propose un mode de jeu adapté à chaque envie.

: Que vous souhaitiez vous détendre en mode Zen ou augmenter l'intensité en mode Chaos, Smash Hit+ propose un mode de jeu adapté à chaque envie. Multijoueur amusant : Faites équipe avec des amis ou défiez-les en mode multijoueur local, où vous pouvez créer le chaos ensemble ou voir qui peut causer le plus de destruction.

Smash Hit+, exclusif à Apple Arcade, porte le titre original à un niveau supérieur, avec tous les modes débloqués dès le début, offrant ainsi aux joueurs un accès immédiat à toute l'action de destruction.



Il sort en même temps qu'un autre HIT, NBA 2K25. Qui a un abonnement Apple Arcade parmi vous ?

Télécharger le jeu Smash Hit+